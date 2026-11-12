venerdì13 novembre 2026, 04:51
Illuminazione pubblica

Palermo, AMG Energia completa la manutenzione di 173 pali della luce in via Roma: interventi anche a piazza San Domenico e villa Trabia

Conclusa la verniciatura antiossidante dei pali artistici di via Roma e piazza San Domenico, in collaborazione con Reset. Ripristinati anche sei proiettori esterni di villa Trabia. I prossimi interventi interesseranno via Libertà.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 16:22
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Attualità
AMG Energia

AMG Energia ha completato una serie di interventi di manutenzione dell'illuminazione pubblica a Palermo, dalla verniciatura antiossidante dei pali di via Roma e piazza San Domenico al ripristino dei proiettori esterni di villa Trabia.

Le attività rientrano nella manutenzione programmata prevista dal vigente contratto di servizio e hanno l'obiettivo di preservare le infrastrutture, migliorarne l'aspetto e garantire il corretto funzionamento degli impianti.

Via Roma, verniciati 173 pali artistici

L'intervento principale ha riguardato 173 pali pastorali di tipo artistico presenti lungo entrambi i lati di via Roma.

I lavori sono stati eseguiti dalla direzione Pubblica illuminazione e verifiche di AMG Energia, in collaborazione con Reset, società alla quale è stata affidata in house l'attività, valorizzando le sinergie tra le partecipate comunali.

La verniciatura ha una duplice funzione: rinnovare il colore dei pali, ormai opacizzato, e prevenire il deterioramento delle strutture attraverso l'utilizzo di una vernice specifica ad azione antiossidante.

La manutenzione è stata estesa anche a piazza San Domenico, interessando i quattro pali pastorali e le paline dotate di lampade a LED collocate attorno al monumento dell'Immacolata.

Per uniformare l'aspetto degli impianti cittadini viene utilizzata una tonalità verde scuro tendente al grigio, con effetto artistico antichizzato, già adottata per altre infrastrutture di illuminazione a Palermo.

Controlli sulla stabilità dei pali

Prima della tinteggiatura, gli operatori provvedono alla rimozione di adesivi, vernice scrostata ed eventuali segni di ossidazione.

L'attività comprende anche una verifica preliminare delle condizioni dei sostegni, con controlli visivi e, quando necessario, meccanici, per accertare stabilità, perpendicolarità e presenza di fenomeni di corrosione.

Qualora vengano individuate condizioni di precarietà, Reset deve informare AMG Energia affinché si proceda all'immediata dismissione del sostegno interessato.

Dopo gli interventi di via Roma e piazza San Domenico, la manutenzione programmata proseguirà lungo l'intero asse di via Libertà.

Villa Trabia, ripristinati sei proiettori esterni

Completati anche i lavori sull'illuminazione esterna di villa Trabia, eseguiti dagli operatori della direzione Impianti tecnologici di AMG Energia.

L'intervento ha previsto la verifica dei proiettori installati sui muri perimetrali della villa e il ripristino di sei apparecchiature.

Le operazioni hanno consentito di ristabilire il pieno funzionamento dell'impianto di illuminazione, garantendo condizioni di sicurezza per il personale comunale e i frequentatori del giardino fino all'orario di chiusura.

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Fonte: AMG Energia
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