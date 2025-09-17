CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:21
CERCA:
sportello Feeling

Palermo, apre lo sportello ''Feeling'' Adiconsum per prevenire il sovraindebitamento

Assistenza gratuita ai cittadini per gestire debiti, mutui e prevenire il ricorso all'usura. Lo sportello è parte del progetto europeo ''Feeling'', coordinato da Adiconsum.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 17/09/2025 - 10:21
|
Attualità
Cisl

Prevenire il sovraindebitamento, individuare le soluzioni più idonee per la gestione del debito, per evitare di perdere la propria casa in caso di mancato pagamento del mutuo e per ottenere l’accesso a strumenti come il Fondo Antiusura o le procedure di ‘esdebitazione’. Con questi obiettivi parte a Palermo il progetto europeo “Feeling – Financial Education and Empowerment to Lower Indebtedness in Game-changing”, coordinato da Adiconsum in tutta Italia.

Dieci gli sportelli e per la Sicilia la sede scelta è proprio il capoluogo siciliano.  “E’ un progetto coordinato da Adiconsum con il sostegno della Commissione Europea, finalizzato a rafforzare le competenze finanziarie dei cittadini e a promuovere strumenti di prevenzione e gestione del sovraindebitamento. Con questi sportelli Adiconsum rafforza il suo impegno a fianco dei consumatori che affrontano momenti di difficoltà finanziarie che minano l’equilibrio familiare”, spiega Antonino Rocco, responsabile dello sportello di Palermo.

Fra le attività dunque l’assistenza personalizzata per la prevenzione del sovraindebitamento (gestione del bilancio familiare, individuazione precoce di criticità, accesso a misure di sostegno); attività di informazione e tutela sui contratti di finanziamento, pratiche commerciali scorrette e fenomeni di truffe online; valutazione della posizione debitoria del consumatore; individuazione delle soluzioni più idonee di rientro e gestione del debito; supporto nell’accesso agli strumenti di legge, quali il Fondo Antiusura e le cosiddette procedure di “esdebitazione del consumatore” previste dal decreto legislativo n. 14/2019.

Lo sportello si trova a Palermo, in via Sacra Famiglia 18, riceve per appuntamento (telefono 091.307761 e 388 882 2243), il lunedì (15.30–17.30) e il mercoledì (10.30–12.30).

Per la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, “conoscere gli strumenti che possano limitare tutte le conseguenze del sovraindebitamento dei conti delle famiglie è fondamentale per tanti cittadini che non sanno come andare avanti e che spesso rischiano anche di perdere la propria casa, perché non riescono più a pagare il mutuo. Evitare il peggio, prevenire nei casi più gravi il ricorso agli usurai, si può, basta intervenire per tempo”.

Letto: 735 volte
Fonte: Cisl
  sovraindebitamento Palermosportello Adiconsumprogetto europeo Feelinggestione debiti famiglieFondo Antiusuraesdebitazione consumatorieducazione finanziaria Siciliasportello FeelingPalermo

Leggi anche

immobile confiscato
Via Perrotta 21, consegnati i lavori: l'ex bene confiscato diventa centro per giovani a rischio
Pontile via Messina Marine
Pontile in legno via Messina Marine: dopo le denunce della Seconda Circoscrizione arrivano i primi interventi di messa in sicurezza
furto di cavi
Palermo, nuovo furto di cavi a Brancaccio: danneggiati gli impianti di illuminazione in via Pecoraino
atti vandalici
Palermo, vandalizzata la targa dedicata a Lia Pipitone in via Ammiraglio Rizzo: ''Non ci arrendiamo, la ripristineremo ancora''
Bullismo e suicidio
Bullismo e suicidio tra i giovani: numeri allarmanti e l'urgenza di introdurre la Comunicazione a partire dalle elementari
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
fuga di gas
Palermo, fuga di gas in vicolo Mori: intervento risolutivo di AMG Energia
raccolta differenziata
Palermo, al via la raccolta differenziata porta a porta ad Arenella/Vergine Maria e Montepellegrino
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
via Maqueda
Crollo in via Maqueda, sei negozi chiusi: CNA Palermo chiede interventi urgenti
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
Festa dei Nonni
Festa dei Nonni 2025: origini, significato e idee per sorprendere i nonni il 2 ottobre
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Bonus Sociale Idrico
Amap: accordo con Poste Italiane per il Bonus Sociale Idrico anche agli utenti condominiali

In Primo Piano

fiume Oreto
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

Appuntamenti

October Books and Events
October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''

Opinioni a confronto

Giunta Lagalla
Giunta Lagalla
Il fallimento della giunta Lagalla: Aldo Penna solleva dubbi sui ritardi dei progetti ''bandiera'' e sulle emergenze cittadine
di Aldo Penna
ripartenza di settembre
ripartenza di settembre
Fine vacanze e ripartenza di settembre: l'Italia riparte tra scuola, lavoro e nuove sfide economiche
di Palermomania.it
sanità digitale Sicilia
sanità digitale Sicilia
Il ticket sanitario si può pagare online, ma la ricetta va ancora timbrata: in Sicilia la digitalizzazione è solo sulla carta
di Palermomania.it
suicidio assistito
suicidio assistito
Don Aldo Buonaiuto: ''Durante l'Anno Santo dedicato alla speranza, in Italia qualcuno pensa a come spegnere la vita''
di Don Aldo Buonaiuto