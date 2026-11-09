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funerale Ballarò

Palermo, corteo funebre tra Ballarò e via Maqueda, Lagalla: ''La città non può accettare simili comportamenti''

Il sindaco Roberto Lagalla interviene sul corteo funebre tra via Maqueda e Ballarò, chiedendo un intervento immediato delle istituzioni. La Polizia municipale ha impedito al corteo di proseguire verso i Quattro Canti.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 15:10
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Attualità
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Un corteo funebre tra via Maqueda e il mercato di Ballarò, a Palermo, provoca la dura reazione del sindaco Roberto Lagalla. L'episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 9 novembre 2026, durante il funerale di un pregiudicato.

«Quanto accaduto questa mattina tra via Maqueda e il mercato di Ballarò, nel corso del funerale di un pregiudicato, merita un chiarimento e un intervento immediato delle istituzioni», dichiara il primo cittadino.

Lagalla: «Il cordoglio non può compromettere la tranquillità dei residenti»

Il sindaco sottolinea che il diritto di dare l'ultimo saluto a una persona scomparsa non deve trasformarsi in un'occasione di disagio per cittadini e commercianti.

«Il cordoglio non può trasformarsi in una manifestazione che compromette la tranquillità dei residenti e condiziona le attività commerciali», afferma Lagalla.

«Palermo non può accettare che intere strade e pezzi di città diventino teatro di comportamenti che alimentano nei cittadini la percezione di non essere tutelati e di non poter vivere liberamente i propri quartieri», aggiunge.

Corteo fermato prima dei Quattro Canti

Il primo cittadino evidenzia l'intervento della Polizia municipale, che attraverso il presidio presente ai Quattro Canti ha segnalato tempestivamente il corteo, consentendo di impedirne il proseguimento in quella direzione.

Un intervento che, secondo Lagalla, ha evitato il ripetersi di «scene ancora più gravi e indecorose, come purtroppo già accaduto in occasione di altri funerali in passato».

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Fonte: Comune di Palermo
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