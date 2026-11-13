venerdì13 novembre 2026, 17:34
Proteste dei residenti

Palermo, Luna Park a Piazzale Giotto: oltre 250 firme dei residenti, chiesto lo spostamento delle giostre

Tiziana D'Alessandro e Nicola Glorioso chiedono verifiche su autorizzazioni, sicurezza e viabilità nell'area di via Michele Pantaleone. Preoccupazioni anche per la vicinanza di una scuola. Sollecitata l'individuazione di una collocazione alternativa.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 13/11/2026 - 15:12
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Attualità
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Oltre 250 firme raccolte dai residenti contro i disagi legati alla presenza del Luna Park a Piazzale Giotto, nelle vicinanze di via Michele Pantaleone, a Palermo. Al centro delle segnalazioni ci sono i rumori fino all'una di notte, le difficoltà di circolazione e accessibilità e le preoccupazioni per la sicurezza, aggravate dalla presenza di una struttura scolastica nelle immediate vicinanze.

A intervenire sono la presidente della Commissione Urbanistica, Mobilità e Traffico, Tiziana D'Alessandro, e il vicepresidente dell'VIII Circoscrizione, Nicola Glorioso, che chiedono all'Amministrazione comunale di valutare lo spostamento del Luna Park in un'area più idonea.

Rumori notturni, viabilità e sicurezza: le proteste dei residenti

Secondo i due rappresentanti istituzionali, l'installazione delle giostre sta provocando disagi che non possono essere ricondotti esclusivamente a una questione di intrattenimento.

Le oltre 250 firme raccolte testimoniano le preoccupazioni degli abitanti, soprattutto per i rumori che si protrarrebbero fino all'una di notte e per le difficoltà di circolazione determinate anche dalla presenza dei mezzi degli operatori.

Particolare attenzione viene rivolta alla sicurezza dei minori, considerata la vicinanza di una scuola che, già prima dell'installazione dell'attuale Luna Park, aveva manifestato preoccupazioni.

Nella segnalazione trasmessa agli uffici comunali erano stati richiamati anche precedenti episodi problematici per l'ordine pubblico, tra cui il lancio di botti e bottiglie, in alcuni casi anche all'interno della struttura scolastica.

Circostanze che, secondo D'Alessandro e Glorioso, rendono necessario garantire adeguate condizioni di vigilanza e controllo del territorio.

Chieste verifiche alla Polizia Municipale

I due esponenti istituzionali riferiscono di aver interessato gli uffici competenti e la Polizia Municipale, sollecitando controlli sulla regolarità delle autorizzazioni, sul rispetto delle prescrizioni e sulle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area.

Positiva la valutazione dell'attivazione degli uffici disposta dal sindaco Roberto Lagalla, ma viene chiesto di arrivare rapidamente a decisioni concrete.

Per D'Alessandro e Glorioso, infatti, non basta accertare la regolarità formale delle autorizzazioni: occorre verificare anche la compatibilità dell'installazione con un quartiere densamente abitato e con la presenza di una struttura scolastica.

La richiesta: spostare il Luna Park in un'altra area

La proposta è quella di prendere seriamente in considerazione la rimozione delle giostre dall'attuale collocazione e individuare spazi alternativi maggiormente compatibili con le attività di intrattenimento.

L'obiettivo dichiarato è evitare, anche in futuro, installazioni che possano compromettere la vivibilità dei quartieri e la sicurezza dei cittadini.

«Non siamo contrari alle attività di intrattenimento, ma siamo convinti che il diritto al divertimento debba conciliarsi con il diritto al riposo, alla sicurezza e alla qualità della vita», dichiarano Tiziana D'Alessandro e Nicola Glorioso.

«Le esigenze dei residenti e, soprattutto, la tutela dei minori devono rappresentare una priorità nelle scelte dell’Amministrazione», concludono.

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Fonte: Comune di Palermo
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