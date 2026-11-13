venerdì13 novembre 2026, 17:34
Emergenza solidarietà

Palermo, Missione Speranza e Carità a rischio pignoramenti: Zacco chiede l'intervento urgente del sindaco

Il presidente della VI Commissione consiliare esprime solidarietà alla Missione fondata da Fratel Biagio Conte, alle prese con difficoltà economiche e procedure di pignoramento. Preoccupazione per l'assistenza a circa 650 persone e appello all'Amministrazione comunale per garantire la continuità dei servizi.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 13/11/2026 - 15:20
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Attualità
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Le difficoltà economiche e le procedure di pignoramento che interessano la Missione Speranza e Carità di Palermo preoccupano il consigliere comunale e presidente della VI Commissione consiliare, Ottavio Zacco, che esprime solidarietà alla struttura fondata da Fratel Biagio Conte e chiede un intervento urgente del sindaco per garantire la continuità dell'assistenza alle circa 650 persone accolte.

«La Missione non è semplicemente una struttura di accoglienza: è un patrimonio umano e sociale di Palermo, costruito attraverso il sacrificio, la fede e la dedizione di Fratel Biagio Conte e portato avanti, con altrettanto impegno, da don Pino Vitrano, dai missionari e dai tanti volontari che ogni giorno si prendono cura degli ultimi», dichiara Zacco.

Il consigliere sottolinea che le difficoltà finanziarie potrebbero avere conseguenze sull'attività quotidiana della struttura, che offre pasti, accoglienza e sostegno alle persone più fragili.

Pur riconoscendo la necessità di rispettare gli obblighi amministrativi e finanziari, Zacco ritiene indispensabile trovare soluzioni che tutelino l'attività umanitaria.

«Per questo rivolgo un appello al Sindaco affinché segua personalmente la vicenda con urgenza per trovare soluzioni concrete e sostenibili, anche attraverso un confronto con i soggetti coinvolti, per scongiurare qualsiasi interruzione dei servizi di assistenza».

Il presidente della VI Commissione chiede inoltre un percorso stabile di sostegno e collaborazione istituzionale, che permetta alla Missione di programmare le proprie attività senza dover affrontare continue emergenze.

«Il valore di una comunità si misura anche dalla capacità di prendersi cura dei suoi cittadini più fragili. Difendere la continuità dell'opera di Biagio Conte significa difendere quella Palermo solidale, generosa e attenta agli ultimi che Fratel Biagio ci ha insegnato a riconoscere e ad amare», aggiunge.

«La solidarietà, però, non può fermarsi alle parole. Occorre trasformarla in responsabilità e interventi concreti», ribadisce Zacco, concludendo con un appello a salvaguardare l'eredità umana e spirituale della Missione e rivolgendo le proprie scuse a don Pino Vitrano, ai responsabili e ai volontari per quella che definisce «questa ulteriore vergogna».

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Fonte: Comune di Palermo
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