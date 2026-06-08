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Illuminazione pubblica

Palermo, nuova illuminazione a Santa Maria di Gesù: sostituite oltre 340 lampade fuori produzione

Comune di Palermo e Amg Energia proseguono gli interventi sugli impianti di pubblica illuminazione di Santa Maria di Gesù con la sostituzione delle vecchie lampade ai vapori di mercurio e la riparazione dei guasti.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 08/06/2026 - 17:40
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Attualità
AMG Energia

Proseguono gli interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione nella zona di Santa Maria di Gesù. Comune di Palermo e Amg Energia stanno portando avanti un piano condiviso di manutenzione e ammodernamento che interessa l’intera filiera delle infrastrutture, dalla cabina elettrica ai punti luce presenti sul territorio.

L’operazione punta principalmente alla sostituzione delle vecchie lampade ai vapori di mercurio, ormai fuori produzione da circa dieci anni, con dispositivi compatibili e più efficienti, oltre alla riparazione dei guasti riscontrati nei circuiti e nelle cabine di alimentazione.

Dopo gli interventi avviati nell’area servita dalla cabina “Zisa”, i lavori si stanno concentrando sulle principali arterie della zona di Santa Maria di Gesù, seguendo una programmazione definita dall’Ufficio Pubblica Illuminazione del Comune sulla base delle esigenze di sicurezza stradale e delle criticità presenti sugli impianti.

«Stiamo proseguendo con questi interventi che riguardano l’intera filiera degli impianti di illuminazione», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando.

«Si procede con avanzamenti rispetto a priorità e criticità riscontrate che sono frutto di profonda conoscenza dello stato e delle necessità degli impianti, come la sostituzione delle lampade esauste ai vapori di mercurio, materiali fuori produzione. I lavori sono il risultato della piena condivisione tra l’Ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato e Amg Energia», aggiunge Orlando.

Nel dettaglio, l’intervento prevede la sostituzione di 200 lampade ai vapori di mercurio da 125 watt con lampade al sodio ad alta pressione da 70 watt, corredate da accenditore esterno. Il nuovo sistema garantirà una luce dal colore giallo caldo in sostituzione della precedente illuminazione bianca.

Prevista inoltre la sostituzione di 134 lampade da 250 watt e di 9 lampade da 400 watt ai vapori di mercurio con dispositivi agli ioduri metallici di pari potenza.

Restano momentaneamente esclusi dai lavori 43 centri luminosi sospesi presenti nella zona. Per questi impianti, considerata la complessità degli interventi necessari, è stata scelta una soluzione alternativa che prevede in futuro l’installazione di nuovi corpi illuminanti a tecnologia Led.

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Fonte: AMG Energia
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