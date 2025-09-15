CERCA:
Padre Pino Puglisi

Palermo ricorda Padre Pino Puglisi a 32 anni dalla sua uccisione, Lagalla: ''Un uomo che ha scelto la normalità contro la mafia''

Il sindaco Roberto Lagalla commemora Padre Pino Puglisi nel 32° anniversario della sua uccisione: ''Non un'icona, ma un cittadino che ha fatto il proprio dovere''.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 15/09/2025 - 09:08
|
Attualità
© José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 4.0

"Sono passati 32 anni dall’uccisione di Padre Pino Puglisi. Trentadue anni da quel sorriso che, più di mille discorsi, ha messo in crisi chi pensava di poter continuare a comandare con la paura.  Oggi non celebriamo un’icona, ma ricordiamo un uomo. Un prete che non cercava il martirio né voleva fare l’eroe. Padre Puglisi è stato, semplicemente, un cittadino che ha fatto il proprio dovere con coerenza. E in una terra come la nostra, dove la normalità è spesso rivoluzionaria, questo è bastato per attirare l’odio mafioso.

Non ha mai lanciato proclami. Non ha mai cercato lo scontro diretto. Ha scelto l’unico vero modo di combattere la mafia: restituire dignità, opportunità e coscienza a chi sembrava condannato al silenzio e alla rassegnazione.  La sua morte non è servita a fermare quel cambiamento. Al contrario, ha reso ancora più evidente quanto la mafia abbia paura dell’educazione, del pensiero libero, dei piccoli gesti quotidiani che costruiscono comunità.

Palermo ha bisogno di memoria, ma ancora di più ha bisogno di continuità. I semi che ha piantato Padre Puglisi non devono restare commemorazioni. Devono essere scelte. Ogni giorno". 

Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo
