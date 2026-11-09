lunedì09 novembre 2026, 13:58
Protesta dei residenti

Palermo, strisce blu nella Zona G: oltre 1.000 firme contro il piano, Marino (PD) annuncia la protesta dell'11 novembre

Mercoledì 11 novembre alle 15 residenti e commercianti manifesteranno tra via Principe di Paternò e via Franz Liszt con una catena umana e l'abbassamento simbolico delle saracinesche. Chiesta al Comune la revisione della sosta a pagamento.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 09:22
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Attualità

Oltre 1.000 firme raccolte e più di 50 punti di raccolta attivi per chiedere la revisione del nuovo piano delle strisce blu nella Zona G, nel quadrante Giordano–Alpi–Palagonia. Cresce la mobilitazione di residenti, commercianti e lavoratori contro le nuove disposizioni sulla sosta a pagamento.

A promuovere l'iniziativa è Emanuele Maria Marino, consigliere del Partito Democratico dell'Ottava Circoscrizione, che annuncia una manifestazione per mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 15.

Il ritrovo è previsto in via Principe di Paternò, all'angolo con via Botticelli. Da qui i partecipanti daranno vita a una catena umana silenziosa, accompagnata dall'abbassamento simbolico delle saracinesche delle attività commerciali per alcuni minuti, lungo il percorso fino a via Franz Liszt.

Marino: ''Il Comune ascolti residenti e commercianti''

«Abbiamo già superato le 1.000 firme fisiche e digitali, grazie a oltre 50 punti di raccolta distribuiti sul territorio, con la partecipazione di residenti, commercianti e lavoratori», dichiara Marino.

Il consigliere sottolinea come la mobilitazione stia crescendo e come siano gli stessi cittadini a proporre nuove iniziative per manifestare il proprio dissenso.

Le richieste per modificare le strisce blu

Al centro della protesta ci sono alcune criticità del piano della sosta tariffata. Secondo quanto evidenziato dal consigliere, soltanto il 32% degli stalli sarebbe attualmente gratuito, mentre per i lavoratori il costo dell'abbonamento raggiunge 35 euro al mese.

Tra le principali richieste figurano l'aumento dei parcheggi gratuiti, l'estensione del pass agevolato ai domiciliati e ai residenti delle strade escluse o di confine, la riduzione degli abbonamenti per i lavoratori e il ripristino di collegamenti del trasporto pubblico, come le linee 164 e 111.

«Chiediamo al sindaco Lagalla e all'Assessore Falzone di aprire un confronto e intervenire sulle criticità che abbiamo segnalato fin dall'introduzione della nuova Zona G», afferma Marino.

Il consigliere ringrazia inoltre il presidente dell'Ottava Circoscrizione Marcello Longo per l'attenzione dedicata alla vicenda e conferma che le firme raccolte saranno portate all'attenzione dell'amministrazione comunale.

«Oggi ci sono oltre 1.000 firme e più di 50 punti di raccolta: numeri che rendono impossibile continuare a fare finta di nulla. L’Amministrazione si assuma le proprie responsabilità e riveda questo piano della sosta tariffata», conclude Marino.

La petizione resta aperta, con possibilità di adesione sia online sia attraverso i punti di raccolta presenti nel quartiere.

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