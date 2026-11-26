Memoria ritrovata

Palermo, un biglietto del 1945 torna alla famiglia dopo oltre 80 anni grazie all'Anagrafe comunale

Ritrovato in un mercatino dell'usato dalla signora Daniela Casini, il documento scritto da Salvatore Enzo Martines è stato riconsegnato alla figlia e alla nipote grazie alle ricerche degli uffici comunali.

Comune di Palermo

Un piccolo biglietto scritto il 23 luglio 1945, probabilmente durante un periodo di prigionia a Bombay, e indirizzato alla mamma e ai familiari. Una testimonianza di affetto e memoria che, dopo oltre ottant’anni, ha finalmente ritrovato la strada di casa.

Questa mattina, 26 novembre, nei locali dell’Anagrafe del Comune di Palermo, in viale Lazio, il prezioso documento è stato riconsegnato alla famiglia del suo autore, Salvatore Enzo Martines, grazie al lavoro di ricerca condotto dagli uffici comunali.

Il ritrovamento e le ricerche

La vicenda ha avuto inizio il 24 novembre scorso, quando il sindaco Roberto Lagalla ha fatto pervenire, tramite la Polizia municipale, una segnalazione della signora Daniela Casini, residente a Prato, che aveva rinvenuto il biglietto in un mercatino dell’usato.

Appassionata di documentazione storica, la donna aveva compreso il valore affettivo del documento, attivandosi per restituirlo ai discendenti del mittente.

Attraverso la consultazione delle banche dati e dello schedario storico, gli uffici dell’Anagrafe sono riusciti a ricostruire i legami familiari di Martines, individuando inizialmente il nipote Salvatore Ciofalo, figlio della sorella Elvira, e successivamente Germana Zasa, figlia di Adele, a sua volta figlia dell’autore del biglietto.

La consegna è avvenuta alla presenza di Adele e della figlia Germana Zasa. All’incontro ha partecipato, attraverso un collegamento telematico, anche Daniela Casini.

Il ringraziamento dell’assessore Falzone

«Questa vicenda dimostra quanto sia prezioso il lavoro svolto quotidianamente dai nostri uffici comunali e, in particolare, dall’Anagrafe, che non si limita alla gestione degli atti e delle pratiche amministrative, ma custodisce e ricostruisce la memoria delle nostre comunità e delle nostre famiglie», dichiara Dario Falzone, assessore all’Anagrafe.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’Anagrafe per la professionalità, la dedizione e la meticolosità con cui ha condotto le ricerche, riuscendo a ricostruire in maniera puntuale i legami familiari e a individuare gli eredi. Un ringraziamento particolare va anche alla signora Daniela Casini, che ha avuto la sensibilità di non considerare quel biglietto un semplice oggetto ritrovato, ma una testimonianza da restituire ai suoi legittimi destinatari. Oggi non abbiamo semplicemente riconsegnato un documento: abbiamo restituito a una famiglia un pezzo della propria storia, custodito per oltre ottant’anni».