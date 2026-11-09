lunedì09 novembre 2026, 13:58
Vandalismo e memoria

Palermo, vandalizzate le targhe dei difensori dei diritti umani a piazza Don Bosco, Longo: ''Un oltraggio alla memoria''

Danneggiate le targhe commemorative installate da Amnesty International nella villetta di piazza Don Bosco. Il presidente dell'VIII Circoscrizione Marcello Longo condanna l'episodio e annuncia il ripristino dei pannelli insieme alla scuola Marconi.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 11:25
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Attualità
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Un atto vandalico contro le targhe dedicate ai difensori dei diritti umani nella villetta di piazza Don Bosco, a Palermo. A denunciare l'accaduto è il presidente dell'VIII Circoscrizione, Marcello Longo, che esprime profondo rammarico per il danneggiamento di un progetto dedicato alla memoria, alla sensibilizzazione e alla promozione dei valori democratici.

Le targhe, dotate anche di QR code, erano state installate progressivamente negli ultimi anni grazie alla collaborazione tra Amnesty International, l'Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo e la comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Guglielmo Marconi.

Un percorso condiviso nato per ricordare donne e uomini che hanno dedicato la propria esistenza alla difesa dei diritti fondamentali, sacrificando in alcuni casi la libertà personale e la vita.

Longo: ''Danneggiato anche un percorso educativo''

Il presidente Marcello Longo condanna duramente l'episodio, attribuito a responsabili che al momento risultano sconosciuti.

«Esprimo profondo rammarico e forte biasimo per la recente vandalizzazione delle targhe poste in memoria dei difensori dei diritti umani nella villetta di Piazza Don Bosco», dichiara.

Secondo Longo, il danneggiamento assume un significato particolarmente grave perché colpisce non soltanto le strutture materiali, ma anche il valore educativo dell'iniziativa.

«Il biasimevole episodio risulta ancor più grave in quanto, oltre a procurare un danno materiale, è stato oltraggiato un percorso educativo che rende omaggio alle donne e agli uomini che hanno sacrificato la libertà personale e in alcuni casi anche la loro vita per il bene della collettività di appartenenza», sottolinea il presidente.

Il progetto rappresenta infatti uno strumento di sensibilizzazione rivolto soprattutto alle giovani generazioni, attraverso la conoscenza di figure che hanno difeso la libertà individuale, i diritti umani e i principi democratici.

L'VIII Circoscrizione annuncia il ripristino delle targhe

Di fronte all'accaduto, Marcello Longo conferma l'impegno dell'amministrazione circoscrizionale a intervenire per recuperare il patrimonio commemorativo danneggiato.

«L'Ottava Circoscrizione, in merito, assume l'onere e la responsabilità di procedere al pieno ripristino delle targhe vandalizzate», afferma.

L'intervento sarà portato avanti in collaborazione con Amnesty International e l'I.C.S. Guglielmo Marconi, gli stessi soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del percorso.

L'obiettivo dichiarato è restituire alla villetta di piazza Don Bosco le targhe commemorative e continuare a sostenere un'iniziativa dedicata alla memoria dei difensori dei diritti umani, alla cultura del rispetto e alla tutela delle libertà fondamentali.

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Fonte: Comune di Palermo
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