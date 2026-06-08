mercoledì07 ottobre 2026, 00:14
stato di agitazione lavoratori

Policlinico di Palermo, trasporto sanitario nel caos: la Fp Cgil proclama lo stato di agitazione dei lavoratori

La Fp Cgil Palermo proclama lo stato di agitazione dei lavoratori del trasporto sanitario del Policlinico ''Paolo Giaccone''. Al centro della vertenza contratto, orari di lavoro, turni e condizioni occupazionali.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 08/06/2026 - 17:37
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Attualità
Cgil Palermo

Sale la tensione al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, dove la Fp Cgil Palermo ha proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nel servizio di trasporto sanitario gestito dalla società Heart Life Croce Amica Srl.

La decisione è maturata al termine di un’assemblea molto partecipata, durante la quale sono emerse numerose criticità che, secondo il sindacato, continuano a rimanere irrisolte nonostante le ripetute segnalazioni all’azienda.

Tra le principali contestazioni figurano la mancata applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Servizi Assistenziali Anpas, previsto in sede di gara d’appalto, le modifiche unilaterali degli orari di lavoro, l’assenza di un portale dedicato ai dipendenti per il controllo delle presenze e delle ore lavorate, oltre alle problematiche legate ai turni e alle nuove assunzioni a tempo pieno senza il preventivo accoglimento delle richieste di incremento orario avanzate dal personale part-time.

A queste si aggiungono la carenza di locali adeguati e l’assegnazione di turni inferiori rispetto al monte ore mensile previsto dal contratto.

Una situazione che la Fp Cgil Palermo giudica ormai insostenibile, anche alla luce della scadenza dell’ultima proroga dell’affidamento del servizio, fissata per il prossimo 30 giugno.

«Siamo di fronte a una situazione nella quale i lavoratori continuano a chiedere nient'altro che il rispetto degli impegni assunti dalla società e delle condizioni dichiarate in sede di gara e condizioni di lavoro dignitose», dichiara Francesca Denaro, segretaria della Fp Cgil Palermo.

«È grave che Heart Life continui ad applicare un contratto che riteniamo palesemente inadeguato rispetto alle attività svolte e agli impegni assunti e si sottragga alle richieste della stessa stazione appaltante, che ha evidenziato la contraddizione tra quanto dichiarato dalla società in fase di affidamento di gara e quanto concretamente applicato nell'esecuzione dell'appalto. Tanto da indurre anche il Policlinico a richiedere formalmente l'applicazione del Ccnl Servizi Assistenziali Anpas a decorrere da aprile 2026», aggiunge Denaro.

Per il sindacato la vicenda riguarda non soltanto i lavoratori coinvolti, ma anche la qualità complessiva del servizio sanitario e la corretta gestione degli appalti pubblici.

«Quando un appalto pubblico viene gestito comprimendo diritti, salari e tutele, il problema non riguarda soltanto i lavoratori ma l'intero sistema», afferma Andrea Gattuso, segretario generale della Fp Cgil Palermo.

«La qualità dei servizi pubblici e la qualità del lavoro sono due facce della stessa medaglia. Non è possibile parlare di efficienza e qualità del servizio se non vengono garantite adeguate condizioni di lavoro a chi quel servizio lo assicura quotidianamente. Per questo non accetteremo che questioni così rilevanti vengano archiviate, minimizzate o ulteriormente rinviate», sottolinea Gattuso.

La vertenza si inserisce inoltre nella più ampia mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil sui temi della sanità pubblica e della regolamentazione degli appalti.

«Quella che stiamo vivendo al Policlinico di Palermo dimostra quanto siano attuali le battaglie che la Cgil sta conducendo a livello nazionale. Non può esistere una sanità pubblica forte se il lavoro viene considerato una variabile sulla quale risparmiare», prosegue Gattuso.

Il sindacato chiede ora alla società Heart Life Croce Amica di assumersi le proprie responsabilità e auspica che il Policlinico continui a esercitare un ruolo attivo di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’appalto.

«Chi ogni giorno garantisce un servizio pubblico essenziale, indispensabile per il funzionamento di un ospedale, non può continuare a vivere nell'incertezza e nell’affanno economico. Lo stato di agitazione rappresenta una battaglia di civiltà e l'inizio di un percorso di mobilitazione che proseguirà fino a quando non arriveranno risposte concrete e soddisfacenti nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal Codice degli appalti pubblici», concludono Denaro e Gattuso.

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Fonte: Cgil Palermo
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