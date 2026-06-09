mercoledì07 ottobre 2026, 00:14
Raccolta differenziata

Raccolta differenziata porta a porta alla Noce, incontri informativi e distribuzione dei kit ai residenti

Prosegue il percorso di attivazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta nel quartiere Noce. Previsti quattro incontri informativi per cittadini e residenti, con distribuzione dei kit e dei mastelli per il conferimento dei rifiuti.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/06/2026 - 17:34
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Attualità
Rap

In vista dell'avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta nel quartiere Noce, previsto per venerdì 12 giugno 2026, sono stati programmati una serie di incontri informativi rivolti ai residenti per illustrare le modalità operative del nuovo sistema di conferimento dei rifiuti.

Durante gli appuntamenti sarà possibile ricevere chiarimenti sul calendario dei conferimenti, sulle modalità di utilizzo delle attrezzature e sulle regole della raccolta differenziata.

I residenti che non hanno ancora ricevuto il materiale necessario potranno inoltre ritirare gratuitamente kit e mastelli durante gli incontri organizzati sul territorio.

Il primo appuntamento è in programma martedì 9 giugno alle ore 18 presso la Chiesa Santa Chiara, in via Giuseppe Crispi 7/A.

Il secondo incontro si terrà giovedì 11 giugno alle ore 17.30 in via Fondo La Manna 34.

Sabato 13 giugno alle ore 11 sarà invece la volta dell'incontro previsto presso il Giardino Pubblico di via Settembrini, mentre l'ultimo appuntamento è fissato per domenica 14 giugno alle ore 10.30 nella Piazzetta Crociferi.

Per ulteriori informazioni sui calendari di raccolta, sulle modalità di conferimento e sulle attività previste nel quartiere, i cittadini possono consultare il sito istituzionale della RAP.

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Fonte: Rap
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