venerdì10 ottobre 2025, 04:21
sciopero generale

Sciopero generale 22 settembre per Gaza: settori coinvolti, motivazioni e disagi previsti

Il 22 settembre l'Italia si ferma: un giorno di sciopero generale indetto dai sindacati di base in solidarietà con Gaza. Scopri le ragioni, i settori coinvolti, le modalità, e gli effetti sui trasporti, scuola e servizi.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 22/09/2025 - 09:19
|
Attualità
Unione Sindacale di Base

Il 22 settembre 2025 l’Italia si prepara a uno sciopero generale nazionale in solidarietà con la popolazione di Gaza. La mobilitazione, indetta dai sindacati di base, interesserà trasporti, scuola, sanità e servizi pubblici. In questo articolo analizziamo perché si sciopera, quali sono i settori coinvolti, gli orari di garanzia e le ripercussioni sui cittadini.

Perché lo sciopero generale del 22 settembre per Gaza

Lo sciopero del 22 settembre nasce da motivazioni politiche e umanitarie legate alla guerra in Medio Oriente. I sindacati promotori – USB, Cub, Adl, Sgb – denunciano:

  • il blocco degli aiuti umanitari verso Gaza;

  • le minacce alla missione internazionale Global Sumud Flotilla;

  • la richiesta di sanzioni contro Israele e di interrompere relazioni economiche e diplomatiche.

L’obiettivo è attirare l’attenzione pubblica e istituzionale sulla crisi umanitaria in corso, attraverso un’azione collettiva visibile in tutto il Paese.

Settori coinvolti nello sciopero

Il 22 settembre 2025 si fermeranno diversi comparti:

  • Trasporti: treni, metro, autobus, taxi, porti e navi. Possibili cancellazioni e ritardi fuori dalle fasce garantite.

  • Scuola e università: sospensione di lezioni e attività didattiche in molti istituti.

  • Sanità e pubblico impiego: adesione differenziata, con possibili rallentamenti nei servizi.

  • Cultura e musei: chiusure o aperture ridotte in varie città.

L’unico settore escluso, al momento, è il trasporto aereo.

Fasce di garanzia nei trasporti

Come per ogni sciopero generale, saranno rispettate alcune fasce orarie di garanzia per ridurre i disagi ai pendolari. In particolare:

  • Treni regionali circoleranno nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio.

  • Trasporto pubblico locale (metro, bus e tram) garantirà il servizio nelle ore di punta.

Al di fuori di queste fasce, i disagi potrebbero essere significativi.

Manifestazioni e cortei

Lo sciopero del 22 settembre non riguarda solo il lavoro, ma anche le piazze. Sono previsti:

  • Presidio a Roma in Piazza dei Cinquecento dalle ore 11:00.

  • Cortei e presidi a Milano, Napoli, Genova, Palermo e in molte altre città italiane.

L’obiettivo è dare voce a una protesta che unisce il mondo del lavoro con la solidarietà internazionale.

Disagi attesi per i cittadini

Durante lo sciopero generale per Gaza i cittadini potrebbero incontrare difficoltà in diversi ambiti:

  • Trasporti ridotti o cancellati con ritardi anche significativi.

  • Lezioni sospese o ridotte negli istituti scolastici.

  • Servizi pubblici più lenti o parzialmente interrotti.

Lo sciopero generale del 22 settembre 2025 per Gaza rappresenta un momento importante di mobilitazione sociale e politica. Da un lato porterà inevitabili disagi ai cittadini, dall’altro mira a sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sulla crisi umanitaria in corso. Una giornata che segnerà non solo la vita quotidiana, ma anche il dibattito politico nazionale e internazionale.

