venerdì10 ottobre 2025, 04:22
Scioperi

Sciopero precari della Giustizia, martedì 16 settembre presidio a Palermo davanti alla Prefettura

Martedì 16 settembre lavoratrici e lavoratori precari della Giustizia scendono in piazza a Palermo per chiedere la stabilizzazione. Coinvolti circa 500 addetti tra Corte d'Appello, Tribunale e Termini Imerese.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 16/09/2025 - 00:00
|
Attualità
Cgil Palermo

Martedì 16 settembre i precari della Giustizia incroceranno le braccia con uno sciopero nazionale che coinvolgerà 12 mila lavoratori assunti con fondi Pnrr negli uffici giudiziari italiani. A Palermo, il presidio si terrà alle 9.30 davanti alla Prefettura, con la partecipazione di circa 500 addetti tra Corte d’Appello, Tribunale di Palermo e Tribunale di Termini Imerese.

Si tratta di addetti all’Ufficio del processo (UPP), tecnici di amministrazione e data entry, figure che hanno contribuito a velocizzare i tempi della giustizia smaltendo oltre 100 mila procedimenti civili in un solo anno. I contratti, però, scadranno a giugno 2026 e il governo ha previsto la stabilizzazione solo per il 50% del personale.

La Fp Cgil Palermo chiede la stabilizzazione di tutti i lavoratori. «Sono entrati nei palazzi di giustizia superando concorsi impegnativi – dichiarano i segretari Andrea Gattuso e Michele Morello – svolgono un lavoro fondamentale a supporto dei magistrati e delle cancellerie. Se non si interviene, tra nove mesi metà resterà senza occupazione, rallentando il sistema giustizia».

La mobilitazione non è nuova: negli ultimi anni i precari hanno organizzato manifestazioni, assemblee e presidi in tutta Italia per chiedere una soluzione definitiva. Anche l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha espresso solidarietà, sollecitando governo e parlamento a garantire la continuità del servizio e la dignità dei lavoratori.

Lo sciopero e il presidio di Palermo rappresentano quindi una tappa fondamentale della battaglia per una giustizia più veloce ed efficace, che non lasci indietro migliaia di lavoratori qualificati.

Fonte: Cgil Palermo
