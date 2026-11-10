martedì10 novembre 2026, 18:52
Sosta tariffata

Strisce blu a Palermo, Imperiale soddisfatto delle nuove agevolazioni: ''Ascoltate le richieste di residenti e lavoratori''

Il presidente della IV Commissione consiliare Salvatore Imperiale accoglie positivamente le nuove misure sulla sosta a pagamento, con particolare attenzione a Mondello, Sferracavallo e alle zone di confine tra le diverse aree tariffarie.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 10/11/2026 - 09:11
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Attualità
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Le nuove agevolazioni per la sosta tariffata a Palermo ricevono il giudizio positivo di Salvatore Imperiale, presidente della IV Commissione consiliare, che sottolinea come le misure rispondano alle richieste avanzate per tutelare residenti e lavoratori.

Particolare attenzione viene rivolta alle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo e alle difficoltà incontrate dagli automobilisti che vivono nelle zone di confine tra diverse aree di sosta a pagamento.

«Esprimo soddisfazione per le nuove agevolazioni sulla sosta tariffata, che recepiscono le richieste che avevo avanzato a tutela dei lavoratori e dei residenti, con particolare attenzione alle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo e alle criticità delle zone di confine», dichiara Imperiale.

Il ringraziamento a Comune e AMAT

Il presidente della IV Commissione consiliare riconosce il lavoro svolto dall'amministrazione comunale e dall'azienda che gestisce la sosta tariffata.

«Desidero ringraziare il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore Dario Falzone, il presidente di AMAT Giuseppe Mistretta e tutti gli uffici competenti per avere ascoltato le istanze e individuato soluzioni concrete», afferma.

Secondo Salvatore Imperiale, il confronto tra istituzioni e territorio ha permesso di affrontare alcune delle problematiche segnalate dai cittadini in materia di parcheggi e mobilità urbana.

Imperiale: «Fondamentale il dialogo con il territori

Il consigliere evidenzia infine l'importanza di mantenere aperto il confronto sulle esigenze degli automobilisti palermitani.

«È un risultato importante che dimostra quanto sia fondamentale il dialogo tra istituzioni e territorio. Continuerò a farmi portavoce delle esigenze dei cittadini, affinché le loro richieste possano trovare risposte concrete», conclude Imperiale.

Le dichiarazioni arrivano nel quadro delle nuove agevolazioni sulla sosta nelle strisce blu, che puntano a rendere più flessibile il sistema tariffario cittadino, con attenzione alle necessità di chi risiede o lavora nelle diverse zone di Palermo.

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Fonte: Comune di Palermo
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