venerdì10 ottobre 2025, 04:22
Un sogno per Palermo

''Un sogno per Palermo'', murale dedicato a Totò Schillaci e proposta di riuso dei beni confiscati alla mafia

Il presidente della Quinta Circoscrizione, Andrea Aiello, rilancia il progetto ''Un sogno per Palermo'' in memoria di Totò Schillaci e chiede al Comune di riqualificare i beni confiscati in via Zaire per trasformarli in spazi di aggregazione giovanile.
Pubblicata il: 17/09/2025 - 17:06
Attualità
Comune di Palermo

A un anno dalla scomparsa di Totò Schillaci, il progetto “Un sogno per Palermo” prende forma grazie all’impegno della fondazione Made in Sicily e del presidente della Quinta Circoscrizione Andrea Aiello, che hanno realizzato un murale in sua memoria in via Zaire.

Aiello sottolinea l’importanza del percorso avviato: «Conoscevo Totò, conosco la sua famiglia e volevo fare qualcosa per lui e per la nostra città. Sono profondamente orgoglioso di ciò che abbiamo fatto fino a qui».

Accanto al murale, però, restano da anni beni confiscati alla mafia, ancora inutilizzati. Proprio per quegli spazi esiste già un’idea progettuale di riqualificazione: trasformarli in luoghi di aggregazione per i giovani del quartiere, simboli di legalità e speranza.

«Mi auguro che l’Amministrazione comunale riveda la sua posizione – aggiunge Aiello – perché legalità e riscatto hanno bisogno di presenza, cura e spazi concreti. Rigenerare quei luoghi significherebbe dare vita a una Palermo migliore».

Il progetto rappresenta un esempio concreto di come memoria, arte e rigenerazione urbana possano intrecciarsi per costruire comunità e favorire il riscatto sociale.

Fonte: Comune di Palermo
