Ambiente e territorio

Verde urbano, Piemonte e Veneto investono e programmano: Verde Futuro denuncia i ritardi della Sicilia

Aldo Penna denuncia la mancanza di un coordinamento regionale per la tutela delle alberature e il contrasto alle isole di calore. In Piemonte oltre 22 milioni per la forestazione urbana, in Veneto un tavolo operativo permanente. Alla Regione Siciliana chiesti chiarimenti sulle attività svolte.

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Piemonte e Veneto investono nella forestazione urbana e nel coordinamento delle politiche ambientali, mentre la Sicilia, secondo l'associazione Verde Futuro, continua a registrare ritardi nella gestione e nella tutela del patrimonio arboreo cittadino.

A denunciare questa situazione è Aldo Penna, che richiama l'attenzione sulle differenze tra le iniziative delle tre Regioni e chiede al Governo siciliano di chiarire quali attività siano state concretamente realizzate per la rigenerazione del verde urbano.

«Piemonte e Veneto programmano, finanziano e coordinano. In Sicilia il servizio competente ammette di svolgere pochissima attività. Con le città sempre più roventi, è un ritardo inaccettabile», afferma Penna.

IN PIEMONTE 22 MILIONI PER LA FORESTAZIONE URBANA

La Regione Piemonte ha individuato nel Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, appartenente alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, la struttura responsabile del programma regionale di forestazione urbana.

Il programma, finanziato attraverso il PR FESR 2021-2027, dispone di una dotazione complessiva di 22.186.001,58 euro, aggiornata con determinazione del 23 dicembre 2025.

Gli interventi finanziabili riguardano il miglioramento delle aree verdi esistenti, il rafforzamento del patrimonio arboreo, la realizzazione di nuove piantumazioni, la biodiversità urbana e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Tra gli obiettivi dichiarati compare espressamente il contrasto alle isole di calore urbano.

Non soltanto dichiarazioni di principio, dunque, ma una struttura amministrativa individuata, risorse programmate, procedure di finanziamento e interventi destinati ai Comuni.

IN VENETO UN COORDINAMENTO REGIONALE PER IL VERDE DELLE CITTÀ

La Regione Veneto ha affidato alla Direzione Pianificazione territoriale il coordinamento delle iniziative relative alle infrastrutture verdi urbane.

Già nel Documento di economia e finanza regionale 2021-2023 il verde urbano veniva riconosciuto come strumento di mitigazione microclimatica, miglioramento della qualità dell’aria e regolazione delle acque piovane.

Dal 2021 è attivo un tavolo di lavoro che coinvolge ANCI Veneto, tecnici comunali e altre istituzioni.

La Regione promuove il monitoraggio del verde urbano, il confronto con gli enti locali, l’integrazione delle infrastrutture verdi nella pianificazione territoriale e la diffusione di interventi di forestazione urbana e depavimentazione.

Non si tratta di iniziative abbandonate dopo qualche riunione. Nel solo 2026 risultano documentati incontri operativi il 17 marzo e il 3 giugno, oltre a un incontro informativo il 2 ottobre.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 495 del 9 giugno 2026, il Veneto ha inoltre approvato una collaborazione con la Provincia di Padova per sperimentare criteri di pianificazione relativi alle infrastrutture verdi e blu, ai servizi ecosistemici e all’adattamento climatico.

E IN SICILIA? UN SERVIZIO COMPETENTE CHE FA POCO O NULLA

Abbiamo cercato di comprendere quale struttura della Regione Siciliana si occupi concretamente del verde urbano.

Le competenze fanno riferimento al Servizio 3 del Dipartimento regionale dell’Ambiente, denominato Aree naturali protette, diretto dal dott. Francesco Picciotto.

Un nostro aderente ha contattato telefonicamente il dirigente, dal quale abbiamo appreso che il servizio, pur essendo quello formalmente preposto, svolge pochissima attività specifica nel settore del verde urbano.

Una circostanza che consideriamo particolarmente grave e che chiama in causa non il singolo dirigente, ma le scelte organizzative e le priorità del Governo regionale.

La Sicilia ha recentemente stanziato cinque milioni di euro per interventi di rigenerazione del verde urbano, parchi e giardini. È un finanziamento utile, ma non risolve il problema.

Erogare contributi ai Comuni non equivale a costruire una politica regionale del verde urbano.

Dove sono il coordinamento permanente dei Comuni, il monitoraggio del patrimonio arboreo, la programmazione delle nuove alberature, le linee guida regionali per la loro conservazione e gli strumenti per misurare la perdita di verde nelle città?

Quali attività continuative svolge la Regione per contrastare le isole di calore e sostenere i Comuni nella tutela delle alberature esistenti?

IL PARADOSSO DELLE CITTÀ SICILIANE

La contraddizione diventa ancora più evidente se consideriamo le condizioni climatiche della nostra Isola.

Mentre le estati diventano sempre più torride e le ondate di calore rendono difficilmente vivibili interi quartieri, continuiamo a perdere alberi e superfici permeabili.

L’asfalto e il cemento accumulano calore. Gli alberi, invece, producono ombra, favoriscono l’evapotraspirazione, contribuiscono a ridurre le temperature locali e migliorano la qualità dell’aria.

Un grande albero adulto non è un elemento decorativo sostituibile con una piantina. È un’infrastruttura naturale che ha impiegato decenni per sviluppare la propria capacità di offrire benefici ambientali.

Proprio la Sicilia, che più di altre realtà dovrebbe investire nella protezione climatica delle città, non può permettersi un servizio regionale sostanzialmente inattivo in questo settore.

Non chiediamo alla Regione di sostituirsi ai Comuni nella manutenzione ordinaria del verde pubblico.

Chiediamo che eserciti una funzione di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica, monitoraggio e programmazione, come dimostrano le esperienze piemontese e veneta.

Chiediamo soprattutto al presidente della Regione e all’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente di chiarire pubblicamente quali attività siano state svolte negli ultimi anni dal servizio competente, con quale personale, con quali risorse e con quali risultati.

Perché il problema non è soltanto quanti alberi si piantano, ma quanti se ne conservano, quanti se ne perdono e quale futuro climatico stiamo preparando per le nostre città.

Piemonte e Veneto dimostrano che una politica regionale del verde urbano è possibile. La Sicilia deve spiegare perché continua a rimanere indietro.

Il verde urbano non è un lusso, né un semplice capitolo dell’arredo cittadino.

È una questione di salute pubblica. E la salute dei cittadini non può attendere che un ufficio regionale cominci finalmente a funzionare.