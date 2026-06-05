mercoledì07 ottobre 2026, 00:15
Rifiuti

Via Dotto, la replica di RAP: ''Rifiuti ingombranti rimossi e area pulita, restano solo gli inerti''

Rap interviene sulla segnalazione relativa a via Dotto, precisando di avere già effettuato la rimozione dei rifiuti ingombranti e la pulizia dell'area. Restano da smaltire gli inerti, classificati come rifiuti speciali.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/06/2026 - 10:30
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Attualità

In merito alla situazione di degrado segnalata nei giorni scorsi in via Dotto, RAP precisa di essere già intervenuta per ripristinare il decoro dell’area interessata dall’abbandono illecito di rifiuti.

L’azienda comunica infatti che il 2 giugno scorso è stata effettuata la rimozione dei rifiuti ingombranti presenti nella zona, con il conferimento di numerosi materiali abbandonati abusivamente.

«RAP già il 2 giugno è intervenuta con la rimozione degli ingombranti illecitamente abbandonati. Sono stati portati via numerosi rifiuti ad eccezione degli inerti che sono gestiti separatamente visto che trattasi di rifiuti speciali», spiegano dall’azienda.

Oltre all’intervento di raccolta degli ingombranti, RAP rende noto di avere disposto una successiva attività di pulizia dell’area.

«Inoltre, in turno notturno si è provveduto, con altra squadra, a pulire la postazione dei cassonetti», aggiunge la società.

La precisazione arriva dopo la denuncia pubblica sulle condizioni della strada e sulla presenza di rifiuti accumulati nei pressi dei contenitori. L’azienda sottolinea che gli inerti non possono essere rimossi insieme ai normali rifiuti urbani poiché rientrano nella categoria dei rifiuti speciali e necessitano di procedure specifiche per lo smaltimento.

Letto: 2348 volte
Fonte: Rap
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