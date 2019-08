È aperto il bando di partenariato per ''Biblioteche e comunità'' 2019

bando Biblioteche

╚ aperto il bando di partenariato per ''Biblioteche e comunitÓ'' 2019

Richieste di partenariato da parte di organizzazioni del terzo settore interessate a partecipare al bando ''Biblioteche e comunitÓ'' 2019.

L’Amministrazione Comunale di Palermo - Area dell'Offerta dei Servizi Culturali, Servizio Sistema Bibliotecario Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino – ha pubblicato un avviso con cui rende nota la propria disponibilità a sottoscrivere un accordo di partenariato con un'organizzazione del terzo settore senza scopo di lucro per la presentazione di un progetto socio-culturale che preveda la realizzazione nelle sedi di una o più biblioteche comunali, delle attività di cui al bando “Biblioteche e Comunità” 2019.



Le organizzazioni del terzo settore senza scopo di lucro - fondazioni, enti ecclesiastici, associazioni riconosciute o non riconosciute, cooperative sociali o consorzi, imprese sociali, nelle diverse forme previste dalla L.106/2016 - interessate a partecipare al bando potranno presentare richiesta di partenariato entro e non oltre le ore 12. 00 del 2 settembre 2019.



Avviso, Bando “Biblioteche e Comunità” 2019 e modulistica sono reperibili sul sito istituzionale del Comune, cliccando qui.

