Enel, paga il giusto per il peccatore: bollette inevase a carico degli onesti

Un'altra brutta sorpresa attende gli onesti contribuenti, costretti a pagare nella propria bolletta gli oneri causati dagli evasori

di Alfredo Minutoli | Pubblicata il: 22/02/2018 - 11:01:48 Letto 712 volte

Neanche il tempo di metabolizzare quella notizia che fu capace di gettare nel panico milioni di italiani, abituati ad eludere il pagamento del canone Rai e costretti, da una legge ad hoc a versare il dovuto tramite bolletta della luce, che ne arriva un’altra, altrettanto invisa alla stragrande maggioranza degli onesti contribuenti, guarda caso sempre riguardante l’Enel: a causa infatti del pesante bilancio che grava sui conti nazionali, dovuto alle fatture delle bollette elettriche, per motivi di diversa natura inevase dai morosi, saranno coloro i quali hanno puntualmente pagato a compensare il buco creato, che, secondo una stima ancora non ufficiale parrebbe ammontare a 1 miliardo di euro.

“Paga il giusto per il peccatore” verrebbe da dire, per l’ennesima delibera di un’Autorità Statale, in questo caso quella per l’energia (pubblicata il 1° febbraio e contenente appunto le disposizioni in merito alla compensazione delle eventuali morosità sul fronte delle bollette della luce, e più precisamente la 50/2018/R/EEL che definisce il meccanismo di reintegrazione per le imprese distributrici al fine di recuperare lo scoperto negli oneri di sistema lasciato da chi non paga le bollette, quello che appunto si spalmerà su tutti i consumatori), finita nel gorgo per non avere saputo gestire la concorrenza con il libero mercato; è infatti a causa della possibilità di scegliere il proprio gestore che, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, dove indigenza sociale, ma anche un certo stile di vita votato al sotterfugio e alla furbizia, sono nati i cosiddetti “turisti dell’energia elettrica”, ovvero tutti quei soggetti i quali non si sono mai fatti scrupoli nel viaggiare da un operatore all’altro, incuranti di accumulare montagne di bollette insolute.

Ed ecco dunque, come spesso accade in questi casi, che il credito contratto da un privato, incapace di fare valere i propri diritti (leggi le innumerevoli aziende, eroganti servizi di energia elettrica ma non solo, nate con l’apertura del libero mercato), diviene magicamente, o meglio ingiustamente debito pubblico. Puntualizzando che il rientro di tale disavanzo, prevede una tranche iniziale corrispondente a 200 milioni di arretrati (da chiarire che il surplus da pagare sulle singole bollette è ancora da quantificare e non è vero che ammonta a 35 euro come detto in un primo momento), già sui social, solito gigantesco megafono degli umori della gente comune, i commenti appaiono a dir poco feroci: tutti concordano nel considerare ingiusto un provvedimento che rischia di azzerare definitivamente la fiducia del popolo italiano nei confronti dello Stato, visto come impotente nei confronti di chi meriterebbe di essere punito e forte a discapito dei cittadini meritevoli semmai di essere premiati.

E a poco serve confortare questi ultimi, affermando che tale provvedimento è stato preso proprio per scoraggiare i “furbetti delle bollette non saldate”, in quanto, lo dice la storia di questo Paese, il Lupo perde il pelo ma non il vizio.

