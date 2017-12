Everardo Dalla Noce

╚ morto Everardo Dalla Noce, noto giornalista radio-televisivo e popolare volto della Rai.

É scomparso Everardo Dalla Noce, cronista e commentatore economico. I suoi esordi furono come radiocronista sportivo: si occupava di calcio e automobilismo. Nella trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto seguiva la SPAL e le squadre milanesi, nonché diversi campionati mondiali di Formula 1. Inviato di TG2 dalla Borsa di Milano per gli aggiornamenti economici, dalla Noce aveva 89 anni e per 30 ha lavorato nel servizio radio-televisivo nazionale con un occhio di riguardo sempre per la sua passione biancazzurra.

