Palermo, la viabilità nel weekend tra commemorazioni, processioni e musica in centro

La città si appresta a trascorrere un altro weekend estivo, ospitando eventi che influenzeranno il traffico nel fine settimana

Palermo si appresta a trascorrere un altro weekend estivo, ospitando eventi che influenzeranno la circolazione dei veicoli nel fine settimana.

La polizia municipale rende noto che domani sabato 28 luglio saranno potenziati i servizi di viabilità nelle zone delle vie Crispi e Cavour, per lo svolgimento del concerto dell'artista Coez al Castello a mare. Sarà un giorno di musica a 360 gradi: esibizione anche a piazza Ruggero Settimo, con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, e la piazza e le vie limitrofe saranno interdette al transito. E ancora, già da sabato entreranno in vigore i provvedimenti per la commemorazione di Rocco Chinnici, che si terrà il giorno dopo.

Sabato 28 e domenica 29 luglio continuerà la pedonalizzazione di alcune vie di Sferracavallo.

Domenica mattina, oltre alla commemorazione del magistrato Rocco Chinnici in via Pipitone Federico, si svolgeranno due manifestazioni sportive, rispettivamente nella zona di Brancaccio e nella corsia centrale di via Libertà - già chiusa al transito veicolare. Nel pomeriggio si terranno due processioni religiose, rispettivamente nella zona del porto e alla Zisa.

Le modifiche nel dettaglio, fornite dalla polizia municipale:

Sabato 28 luglio 2018

Ore 15.00 – Mondello – Elenka Tour (O.D. 1025)

Piazza Mondello, intera piazza cosi come definita dallo Stradario Comunale: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati dalle ore 15,00 del 28/07/2018 alle ore 01,00 del 29/07/2018 e comunque fino a cessate esigenze per ragioni di sicurezza; chiusura al transito veicolare dalle ore 8,00 del 28/07/2018 alle ore 01,00 del 29/07/2018 e comunque fino a cessate esigenze per ragioni di sicurezza. Sono da ritenersi esclusi dal provvedimento i residenti e domiciliati dell'intera P.zza Mondello;

Via Fortuna Intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 15.00 del 28/07/2018 alle ore 01,00 del 29,07/2018 e comunque fino a cessate esigenze per ragioni di sicurezza.

Dalle ore 17,00 alle ore 24,00 – Politeama – Orchestra Sinfonica Siciliana (O.D. n. 688)

Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, a piazza Ruggero Settimo nel tratto compreso da via R. Settimo a via E. Amari e in via Emerico Amari, nel tratto compreso da piazza R. Settimo a via I. La Lumia.

Nelle sottoelencate vie e piazze la chiusura al transito veicolare vige dalle ore 20 alle ore 23 e comunque sino a cessate esigenze, mentre il divieto di sosta vige dalle ore 17 sino alle ore 24, nei giorni 23 e 30 giugno 2018, 7, 21 e 28 luglio 2018, 4 agosto 2018.

Piazza Ruggero Settimo, intera piazza;

Via E. Amari, tratto compreso tra piazza R. Settimo e via I. La Lumia;

Via Turati, intero tratto;

Via D. Scinà, tratto compreso tra piazza Sturzo e via Turati;

Via G. Daita, tratto compreso tra via N. Gallo e via Turati;

Via Della Libertà, carreggiata centrale, compresa tra le piazze Mordini/Crispi (escluse) e via R. Settimo (esclusa).

E' consentito l'attraversamento della via Archimede in direzione via Siracusa.

Sul lato destro del carreggiata laterale di monte viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e non vi è chiusura.

Via N. Garzilli all'incrocio con via Dante: obbligo di svolta a sx, senza chiusura.

Sabato 28 e domenica 29 luglio 2018

Dalle ore 14.00 del 28 luglio alle ore 14 del 29 luglio – Via Pipitone Federico - Anniversario dell'eccidio del Magistrato Rocco Chinnici, Mar. CC. Mario Trapassi e ADD. CC Salvatore Bartolotta. (O.D. 949/2016)

Via F.G. Pipitone, Tratto compreso tra via Pirandello L. e via G. Leopardi:

- Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, (a decorrere dalle ore 14.00 del 28 luglio alle ore 14.00 del 29 luglio e comunque sino a cessate esigenze).

Sospensione del posto H generico, negli stessi orari. Il cartello andrà rimosso o coperto dal Servizio segnaletica dell' AMAT.

Via G. Prati, tratto compreso tra i civv. 1/13 - 2/16 e via F. G. Federico:

Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, (a decorrere dalle ore 14.00 del 28 luglio alle ore 14.00 del 29 luglio e comunque sino a cessate esigenze).

Via Villa Sperlinga, tratto compreso tra i civv. 14/12 - 25/15 e via F. G. Federico:

Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, (a decorrere dalle ore 14.00 del 28 luglio alle ore 14.00 del 29 luglio e comunque sino a cessate esigenze).

Ore 20:30 – Sferracavallo – Area pedonale (O.D. n. 895 e O.D. 906)

Piazza Marina di Sferracavallo: chiusura al transito veicolare dalle ore 20.30 alle ore 24 - Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro, per ciascun senso di marcia, dalle ore 19.30 alle ore 24.

Via Torretta, tratto compreso tra via Catullo e via Plauto: chiusura al transito veicolare dalle ore 20.30 alle ore 24; Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro, per ciascun senso di marcia. dalle ore 19.30 alle ore 24.

Domenica 29 luglio 2018

Ore 16.30 – Processione religiosa Santa Lucia

Itinerario: chiesa Sant’Anna, via La Masa, via Amari, ingresso al porto per deposizione corona, via Amari, via Ammiraglio Gravina, piazza Ignazio Florio, via P.pe di Scordia, via B. Gravina, via D. Scinà, via Ximenes, via E. Albanese, via R. Sandron, parrocchia Santa Lucia, via Archimede, via Ugo Bassi, via Quintino Sella, via Empedocle, via D’Alia, via c. Ruggero, via E. Ximenes, piazza Alfano, via Bontà, via R.M. Salvo, via della Scordia, via Collegio di Maria, via C. Cinà, piazza della Pace, via f. Crispi, via Speziale, via della Cera, rientro in chiesa.

Ore 21.30 – Zisa - Manifestazione religiosa (O.D. 999)

Via Guglielmo il Buono spazio antistante il cancello d'ingresso il giardino della via Zisa; Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 21.30 alle 23.30;

Dalle ore 23.00 e le 23.30 chiusura al transito veicolare solo durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico;

Via Michele Piazza intero tratto;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 21.30 alle 23.30;

Dalle ore 23.00 e le 23.30 chiusura al transito veicolare solo durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico.

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

