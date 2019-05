CicloAmnesty

10° edizione di CicloAmnesty: La passeggiata in bici per Amnesty International

10° edizione di ''CicloAmnesty'', la passeggiata ciclistica non competitiva, gratuita, aperta a tutti, dedicata ad Amnesty International, in programma il 26 maggio 2019, ore 9.30 appuntamento al Parco Uditore, piazza Einstein, Palermo.

14/05/2019

La conferenza stampa si terrà il 16 maggio, ore 10.00 al Parco Uditore, per presentare il CicloAmnesty 2019.

Tutti insieme l'ultima domenica di maggio in bici, in giallo e con le bandiere di Amnesty International.

Un appuntamento importante per la Città di Palermo giunto alla 10° edizione Grazie alla importante collaborazione e partecipazione di tutti i sostenitori che ci affiancano, come per le precedenti edizioni, in tutte le fasi della organizzazione e realizzazione evento.

Per la 10° edizione di CicloAmnesty, tutti noi e con voi vogliamo ancora di più evidenziare il lavoro, gli obiettivi ed i risultati raggiunti da oltre 50 anni da Amnesty International, un movimento di persone che lavora ogni giorno per costruire un mondo in cui ad ogni persona siano riconosciuti tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da altri atti internazionali sulla protezione dei diritti umani.

