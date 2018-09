''100 Piazze per Differenziare'', iniziativa di Legambiente tenutasi a Palermo presso il Foro Italico

100 Piazze per Differenziare

Iniziativa di Legambiente "100 Piazze per Differenziare" tenutasi a Palermo presso il Foro Italico.

30/09/2018

Nell'ambito dell'iniziativa di Legambiente "100 Piazze per Differenziare" tenutasi a Palermo presso il Foro Italico, risulta apprezzabile lo sforzo di Rap che col suo contributo ha consentito una perfetta riuscita dell'iniziativa.

Va sottolineato, infatti, che la Rap ha, per l'occasione, fornito un isola ecologica computerizzata, 40 bidoni carrellati, 4 autocarri a vasca per le diverse frazioni di rifiuti recuperabili, due motrici e vari autocompattatori a postazione. 5 Autisti, 3 operatori e vari tecnici hanno dato ausilio ai tanti volontari impegnati. Un plauso al senso civico dei cittadini che in massa hanno aderito all'iniziativa.

"L'iniziativa ha riscontrato un grande successo in termini di partecipazione, infatti dovrebbe essere ripetuta in tutte le piazze della Città, coinvolgendo anche le scuole.

Proporrò alla III commissione di cui faccio parte di convocare quanto prima Legambiente, l'assessore Comunale all'Ambiente, la Rap per la programmazione di altri interventi."

Lo ha detto il Consigliere Comunale Massimiliano Giaconia di gruppo Palermo 2022

