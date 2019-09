carabinieri

12esimo reggimento dei Carabinieri: cambio al vertice

Cerimonia di avvicendamento al vertice del 12^Reggimento Carabinieri Sicilia.

17/09/2019

Nella mattinata di oggi, 17 settembre, con inizio alle ore 10.00, presso la caserma “Calatafimi”, sede del 12^ Reggimento Carabinieri “Sicilia”, si è svolta la cerimonia di cambio del Comandante del predetto Reparto, tra il Colonnello Salvatore Sgroi (Cedente, che andrà a ricoprire l’incarico di Direttore del 1° Servizio dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia con sede a Roma presso il Ministero dell’Interno) e il Colonnello Giampaolo Zanchi (Subentrante, proveniente da una diversificata esperienza nell’Arma, soprattutto nella linea Territoriale e al Comando Generale e per ultimo da Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce), alla presenza di varie Autorità Civili e Militari, tra cui il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Giovanni Cataldo e il Comandante della 1^ Brigata Mobile Carabinieri, Generale di Brigata Pietro Francesco Salsano che ha passato in rassegna lo schieramento.

Il Colonnello Sgroi nel suo sentito e commosso discorso, ha voluto in particolare sottolineare quanto segue: “In questo momento di intensa commozione per il distacco da questa terra ove, tra l’altro, ho avuto il privilegio di servire in significativi periodi della mia vita militare; mi inchino alla Bandiera e rivolgo un commosso pensiero ai Fratelli Caduti in questa generosa Sicilia nell’adempimento del servizio, ai loro familiari, alle vedove e agli orfani”; ed ha concluso dicendo: “A voi tutti, militari di ogni grado del 12^ Reggimento Carabinieri “Sicilia”, esprimo l’intimo orgoglio di essere stato il vostro Comandante ed il più fervido auspicio di un sereno avvenire, ricco di soddisfazioni personali e professionali, per l’assolvimento della vostra missione a tutela della generosa gente di Sicilia”.

