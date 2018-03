Teatro Massimo

160 musicisti sul palco del Massimo per l'inaugurazione della nuova Stagione artistica

Si apre al Teatro Massimo, domenica prossima 4 marzo alle ore 18, la Stagione artistica 2018 del Conservatorio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/03/2018 - 14:41:01 Letto 313 volte

Con un omaggio al neoclassicismo brahmsiano si apre Teatro Massimo, domenica prossima 4 marzo alle ore 18, la Stagione artistica 2018 del Conservatorio. Sul palcoscenico l’Orchestra sinfonica Bellini, diretta da Carmelo Caruso, e il Coro del Conservatorio, maestro del Coro Fabio Ciulla.

I 160 musicisti, tutti docenti o allievi dell’Istituzione musicale, eseguiranno musiche di Johannes Brahms. Il programma si apre con il Concerto in re minore op.15 per pianoforte e orchestra. Solista ospite il pianista Fabio Romano, ex allievo del Conservatorio, che ha studiato, fra gli altri, con Eliodoro Sollima. Romano, che da tempo vive a Monaco di Baviera dove insegna pianoforte alla “Hochschule für Musik und Theater”, vanta una carriera di prestigio con esibizioni da solista nei principali teatri a fianco di orchestre di rilievo internazionale. Il Concerto prosegue con Schicksalslied (Canto del destino) e si chiude con Akademische Festouvertüre (Ouverture per una festa accademica), ringraziamento musicale del grande compositore all’Università di Breslavia per il conferimento della laurea honoris causa. Il Concerto inaugurale è uno dei primi significativi appuntamenti delle manifestazioni di “Palermo capitale italiana della cultura”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!