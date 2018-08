anniversario

19 anni fa moriva Nicola Billitteri, eroico esempio della dedizione dei Vigili del Fuoco

In un momento delicato per i pompieri palermitani, il sindaco Orlando ricorda la tragica perdita durante un incendio doloso in piazza Generale Cascino

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/08/2018 - 13:39:49 Letto 347 volte

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ricorda il vigile del fuoco Nicola Billitteri nell'anniversario della sua morte, avvenuta il 27 agosto 1999 nel corso di un intervento per spegnere un incendio doloso in piazza Generale Cascino:

A 19 anni dalla sua tragica morte, ricordare il sacrificio di Nicola Billitteri è un atto doveroso di memoria e gratitudine. Gratitudine non solo per quell'uomo e per i suoi colleghi che quel giorno tragico rimasero feriti, ma soprattutto per esprimere ancora una volta riconoscenza nei confronti di tutti i Vigili del Fuoco italiani, il cui lavoro e il cui impegno appassionato per la nostra sicurezza meritano certamente maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni.

Il monito di Orlando arriva in un periodo delicato, nel quale la città di Palermo è stata spettatrice di azioni insensate e irrispettose nei confronti dei pompieri, come la sassaiola che li ha colpiti il 18 agosto scorso in largo Di Vittorio mentre spegnevano roghi di rifiuti.

