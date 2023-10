manifestazione ciclistica

2° Trofeo Open Libertas, a Brancaccio domenica 15 ottobre divieti e strade chiuse per la manifestazione ciclistica

Domenica 15 ottobre limitazione della circolazione veicolare in alcune vie di Brancaccio per lo svolgimento della manifestazione ciclistica ''2° Trofeo Open Libertas''.

L’Ufficio per la pianificazione della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico di massa ha emesso l’ordinanza n.1329, con la quale dispone la limitazione della circolazione veicolare in alcune vie della Zona Industriale di Brancaccio per lo svolgimento manifestazione ciclistica “2° Trofeo Open Libertas" prevista per domenica 15 ottobre 2023.



Nel dettaglio, è stata disposta l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al transito veicolare dalle ore 8 alle ore 13.30 di domenica 15 ottobre e, comunque, sino al termine della manifestazione, lungo il seguente percorso:

Partenza/Arrivo: via Salvatore Corleone (tratto compreso tra via E.Ferruzza e via M.Utveggio);

Via Utveggio (tratto compreso tra via S.Corleone e via V.Ducrot);

Via Ducrot (tratto compreso tra via Utveggio e via G.F. Langer);

Via Langer (tratto compreso tra via Ducrot e via V.Bazan);

Via Zaban (tratto compreso tra via Langer e via Corleone).

