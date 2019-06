Anniversario GDF

245° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza

Orlando: ''Sempre presente nel coniugare legalitą ed economia nella nostra realtą''

24/06/2019

E’ stata celebrata oggi a Palermo, nel chiostro della Caserma “S. Ten. M.O.V.M. Giuseppe Cangialosi”, la ricorrenza del 245° anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, alla presenza delle massime Autorità Istituzionali locali e di una rappresentanza di militari delle diverse specialità del Corpo in servizio in Sicilia, dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) e delle altre Forze Armate e di Polizia.

La cerimonia, come da tradizione preceduta dai riti dell’“Alzabandiera” e della deposizione di una corona per la “commemorazione dei caduti del Corpo” davanti al monumento che li ricorda, è stata presieduta dal Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Carmine Lopez, accompagnato dai Generali di Divisione Riccardo Rapanotti e Fabio Contini, rispettivamente Comandanti Regionali della Sicilia e della Calabria.

Nell’occasione, dopo la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno speciale del Comandante Generale, il Comandante Interregionale ha rivolto un indirizzo di saluto agli intervenuti e tenuto una breve allocuzione di ringraziamento per l’operato dei finanzieri di Sicilia e Calabria.

Quindi, la stessa Autorità del Corpo, coadiuvata dai Comandanti Regionali presenti, ha consegnato alcune ricompense morali ai finanzieri siciliani e calabresi distintisi in particolari attività di servizio.

La manifestazione è stata arricchita da un percorso espositivo che ha inteso rievocare lo strategico ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto ai più pericolosi traffici illeciti (tabacchi lavorati esteri e oli minerali, sostanze stupefacenti e armi) negli ultimi 150 anni di storia patria, sin dall’istituzione della nuova struttura organizzativa attribuita alle Guardie Doganali del neonato Regno d’Italia, con il lontano decreto n. 5286 del 26 settembre 1869.

Uniformi e cimeli d’epoca testimoniano l’incessante impegno delle Fiamme Gialle siciliane, assicurato sia in pace che in guerra e per lo più in contesti ambientali connotati da costanti e insidiosi rischi per la tutela del territorio nazionale derivanti sia dai traffici commerciali illegali interni che dalle minacce provenienti dall’esterno.

Proprio lo strettissimo legame fra il senso del dovere e il valor militare, espresso nella lotta al contrabbando condotta da intere generazioni di Finanzieri, molti dei quali caduti nell’adempimento del dovere, è stato gratificato con la consegna alla Bandiera di Guerra del Corpo della Medaglia d’Oro al Valore della Guardia di Finanza, conferita con decreto dal Capo dello Stato il 23 maggio u.s., in segno di gratitudine dell’intero Paese.

Ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che è intervenuto questa mattina alla cerimonia: "La conferma della presenza dell'Amministrazione comunale oggi è un importante segno di apprezzamento nei confronti della Guardia di Finanza e del suo costante impegno nella diffusione della cultura della legalità. Se Palermo è cambiata - ha continuato Orlando - il merito è anche della Guardia di Finanza sempre presente nel coniugare legalità ed economia nella nostra realtà".

