25 Aprile

25 Aprile, cerimonia per l'anniversario della Liberazione a Palermo

Domani a Palermo, un minuto di silenzio dinanzi la lapide dedicata alla resistenza presso l'atrio di Palazzo delle Aquile

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/04/2020 - 17:27:50 Letto 361 volte

Per celebrare la ricorrenza della Liberazione dal Nazifascismo del 25 aprile, domani a Palermo, alle ore 11.00, dinanzi la lapide dedicata alla resistenza presso l'atrio di Palazzo delle Aquile, si osserverà un minuto di silenzio alla presenza del Sindaco, del Prefetto di Palermo e di un rappresentante dell'Anpi.

"Nonostante le restrizioni imposte per il contrasto al Covid-19 ci sembra doveroso ricordare e celebrare la Liberazione. Ricordare i valori di solidarietà, di antifascismo e di collaborazione fra le diverse anime democratiche del nostro paese, è il modo migliore oggi per riconoscere come quei valori abbiano unito il nostro Paese nell'impegno contro il Virus."

Ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!