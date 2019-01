Beppe Alfano

26° anniversario della morte di Beppe Alfano, Varchi: ''Coltivarne la memoria per essere cittadini liberi''

Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli d'Italia, ha ricordato in aula Beppe Alfano

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/01/2019 - 17:36:22 Letto 362 volte

“Uomo di destra, giornalista libero, pagò con la vita le sue coraggiose inchieste sulla mafia siciliana e sugli intrecci tra politica e massoneria”: con queste parole Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli d’Italia, ha ricordato in aula Beppe Alfano, corrispondente del quotidiano “La Sicilia” e originario di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

In occasione del ventiseiesimo anniversario della morte del cronista, ucciso da Cosa Nostra appena quarantasettenne, la parlamentare ha sottolineato la necessità di “coltivare la memoria dei grandi siciliani come lui per forgiare donne e uomini liberi”.

“Purtroppo – commenta Varchi – la giustizia ha consegnato alla storia soltanto la mano che ha eseguito il delitto, ma non la mente mafiosa che l’ha voluto”.

