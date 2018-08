libero grassi

27 anni fa veniva ucciso Libero Grassi, la figlia: ''Palermo non è ancora cambiata'' *VIDEO*

Ventisette anni fa Palermo fu scossa dall'omicidio di mafia dell'imprenditore che aveva denunciato pubblicamente le richieste di pizzo. Alice Grassi però continua a manifestare dubbi, soprattutto sulla mentalità dei palermitani

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/08/2018 - 09:47:28 Letto 414 volte

Palermo ricorda Libero Grassi. Ventisette anni fa la città fu scossa dall'omicidio, per opera del clan Madonia, dell'imprenditore che aveva denunciato pubblicamente le richieste di pizzo. Alle 7,30 di mattina del 29 agosto 1991, in via Vittorio Alfieri, Grassi venne ucciso con quattro colpi di pistola mentre andava a piedi al lavoro, nella fabbrica Sigma.

Oggi nel luogo dell'assassinio c'erano tra gli altri i figli dell'imprenditore Alice e Davide, il nipote Alfredo, l'ex presidente del Senato Piero Grasso, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il prefetto di Palermo Antonella De Miro, i giovani di Addiopizzo. La figlia di Grassi, Alice, però, continua a manifestare dubbi soprattutto sulla mentalità dei palermitani. Ecco le sue parole in questa intervista.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!