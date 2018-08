35° anniversario della strage

35 anni fa veniva ucciso Rocco Chinnici ***VIDEO***

Ricorre oggi il 35° anniversario della strage in cui furono uccisi il giudice Rocco Chinnici, il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e Stefano Li Sacchi...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/07/2018 - 10:28:44 Letto 759 volte

Ricorre oggi il 35° anniversario della strage in cui furono uccisi il giudice Rocco Chinnici, il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e Stefano Li Sacchi.

Questa mattina alla presenza del comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri in via Pipitone Federico, luogo dell'eccidio, è stata deposta una corona d’alloro per ricordare il giudice, gli uomini della scorta e il portiere dello stabile.

Poi la messa nella chiesa di S. Giacomo dei Militari all’interno della Caserma “C.A. Dalla Chiesa”, sede del Comando Legione Carabinieri Sicilia. Alle 17,30, in Misilmeri, in piazza Rocco Chinnici, sarà deposta una corona d’alloro al cippo commemorativo, mentre a Partanna alle 19, in piazza Umberto I, sarà deposta una corona d’alloro al cippo commemorativo dedicato al Giudice e alle 210, presso la Corte del Castello Grifeo, verrà proiettato il film “Rocco Chinnici – E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte”.





