35° anni fa l'omicidio D'Aleo, Bommarito e Morici: centro giovanile in loro memoria

I tre carabinieri furono uccisi per le indagini sulle famiglie mafiose di Monreale e San Giuseppe Jato, e per l'incessante ricerca della verità sull'omicidio del capitano Emanuele Basile

Oggi ricorre il 35° anniversario dell'omicidio mafioso del capitano Mario D’Aleo, dell’appuntato Giuseppe Bommarito e del carabiniere Pietro Morici. Per non dimenticare il valore dei tre carabinieri e mantenerne vivo il ricordo, alle ore 09,30 a Palermo in via Cristofaro Scobar, luogo dell’eccidio, sono stati resi loro gli onori ed è stata deposta una corona d'alloro.

La cerimonia è avvenuta alla presenza del comandante generale dell’Arma dei carabinieri Giovanni Nistri, del comandante interregionale “Culqualber” Luigi Robusto, del Comandante della Legione Sicilia Riccardo Galletta e dei familiari dei caduti.

Dopo avere ringraziato i bimbi e le maestre di alcune scolaresche presenti, il comandante Giovanni Nistri ha rivolto un caloroso abbraccio ai familiari dei colleghi che oggi vengono ricordati perché, ha osservato, l’Arma non dimentica il sacrificio dei propri uomini e delle proprie donne. “Conoscevo il Capitano D’Aleo che era mio anziano d’accademia, ne conoscevo lo sguardo, gli occhi ed il suo modo di parlare, mentre non conoscevo personalmente l’appuntato Bommarito ed il carabiniere Morici, ma li ho conosciuti leggendo e ascoltando”, è stato il suo riverente commento.

Il comandante ha ricordato che le cause del triplice omicidio sono da ricercare nell’attività investigativa che i militari conducevano sulle famiglie mafiose di Monreale e San Giuseppe Jato, e nell'incessante ricerca degli autori di un altro omicidio di mafia, quello del capitano Emanuele Basile, allora comandante dei carabinieri di Monreale e predecessore di D’Aleo. Nistri ha concluso ringraziando D'Aleo, Bommarito e Morici per il loro esempio, da parte dell'Arma e di tutta la nazione.

A seguire, a Monreale, in via Venero, è stato deposto un cuscino di fiori ai piedi della lapide che ricorda i tre militari, allora effettivi alla compagnia del luogo. In memoria dei tre, oggi a Balestrate (PA), in via E. Loi, alle 12,25, è stato inaugurato un centro di aggregazione giovanile intitolato ai caduti e dedicato propri ai giovani, veri destinatari di quel futuro al cui miglioramento lavoravano anche i tre carabinieri vittime della mafia.

