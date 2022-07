Festino di Santa Rosalia

398░ Festino di Santa Rosalia, Lagalla: ''Esorto alla massima prudenza. Indossate la mascherina anche all'aperto''

''Palermo quest'anno riavrÓ la festa della sua Santuzza, i contagi da Covid-19, per˛, sono nuovamente in aumento, pertanto, Ŕ mio dovere esortare tutti i palermitani alla massima prudenza. Indossate la mascherina'', ha detto Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/07/2022 - 16:06:41 Letto 737 volte

«Palermo quest’anno riavrà la festa della sua Santuzza, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia. I contagi da Covid-19, però, sono nuovamente in aumento, pertanto, è mio dovere esortare tutti i palermitani che parteciperanno in presenza alla massima prudenza. Il mio invito, come già dichiarato, è quello di indossare la mascherina ffp2, sebbene i festeggiamenti si svolgano all’aperto. La Protezione Civile provvederà a fornire i dispositivi sanitari di sicurezza a chi non ne fosse in possesso. Dato l’elevato numero di partecipanti previsto e le inevitabili situazioni di assembramento, sarà opportuno proteggersi e consentire, in questo modo, il contenimento della diffusione dei contagi. Le persone fragili, per maggiore cautela, potranno scegliere di non partecipare in presenza ai vari momenti del Festino, ma di seguirli ugualmente grazie alle dirette televisive che riprenderanno tutti i momenti più importanti della manifestazione. Auspicando che il prossimo anno la situazione pandemica migliori e permetta di garantire condizioni più sicure per una serena partecipazione in presenza di tutti, rinnovo ai cittadini l’invito alla prudenza e a munirsi di mascherina». Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Le dirette televisive dei festeggiamenti del Festino di Santa Rosalia saranno trasmesse dai canali di TGS e TRM.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!