399° Festino di Santa Rosalia, Ztl sospesa e strade chiuse: come cambia la viabilità a Palermo

viabilitÓ Festino di Santa Rosalia

399░ Festino di Santa Rosalia, Ztl sospesa e strade chiuse: come cambia la viabilitÓ a Palermo

Cambia la viabilitÓ a Palermo per le manifestazioni che si svolgeranno per il 399░ Festino di Santa Rosalia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/07/2023 - 17:06:16 Letto 783 volte

Cambia la viabilità a Palermo per le manifestazioni che si svolgeranno per il 399° Festino di Santa Rosalia:

Istituzione del Divieto Di Sosta con Rimozione Coatta CARREGGIATA LATO MARE di Foro Umberto I nel tratto da Piazza Tumminello (Padre Messina) fino all’impianto semaforico altezza Piazza Kalsa dalle ore 00:00 del 10/07/2023 alle ore 0:00 del 12/07/2023 eccetto i mezzi della società AR.MA Rent, per la movimentazione dei materiali per lo svolgimento del Festino;

Istituzione del Divieto Di Sosta con Rimozione Coatta CARREGGIATA LATO MARE di Foro Umberto I nel tratto compreso tra l’impianto semaforico altezza Piazza Kalsa a la via Cala dalle ore 0:00 del 11/07/2023 alle ore 0:00 del 12/07/2023 eccetto i mezzi della società AR.MA Rent, per la movimentazione dei materiali per lo svolgimento del Festino;

CHIUSURA AL TRANSITO DEI VEICOLI delle strade e piazze interessate allo svolgimento del Festino, (sarà anticipata a partire) dalle ore 14.00 del 14 luglio alle ore 03:00 del 15 luglio, e comunque sino a cessate esigenze;

SOSPENSIONE DELLA “ZTL DIURNA e NOTTURNA” dalle ore 16:00 del 14 luglio alle ore 6:00 del 15/07/2023 e comunque sino a cessate esigenze, (O.D. 485/2017 e ss.ii.mm., e per la ZTL notturna O.D. n. 1272 del 04/11/2021 riattivazione dell’O.D. n° 110 del 31/01/2020).

PROVE GENERALI: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE dalle ore 9:00 del 13 luglio e comunque sino a cessate esigenze, mediante installazione di transenne posizionate a cura dell’organizzazione, all’imbocco di tutte le strade interessate dallo svolgimento delle

prove.

Via Vittorio Emanuele intero tratto;

Via Butera intero tratto.

Sospensione della circolazione dei monopattini e biciclette a noleggio e/o privati all'interno del perimetro del centro storico della città di Palermo e Lungo il percorso del "Carro" e della processione Religiosa della via Vittorio Emanuele dall'ingresso di porta Nuova alla Porta Felice e del Foro Umberto Primo dalla Porta Felice fino all'intersezione con la via Lincoln, nel periodo compreso tra il 14 luglio fino alle ore 24,00 di giorno 15 luglio 2023.

I mezzi dei service e di quelli che si occuperanno delle riprese televisive (TGS, Arcidiocesi e varie potranno sostare dalle ore 06.00 del giorno 14 luglio 2023 alle ore 24.00 del 15 luglio 2023 e comunque fino a cessata esigenza nelle sotto elencate vie e piazze:

Piazzetta Sett’Angeli, Via Simone Da Bologna Piazza Villena, Via Vittorio Emanuele “Porta Felice”, Piazza Pretoria;

Corso Calatafimi tratto compreso tra il Corso Alberto Amedeo e il Vicolo a Porta Nuova;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati dalle ore 14.00 del 13 luglio alle ore 24.00 del 15 luglio 2023.

Durante le chiusure previste dalla Ordinanza n° 973 del 05 luglio 2017 SI AUTORIZZA IL TRANSITO DEI VEICOLI DEL PERSONALE DI AMG, CON TESSERINO DI RICONOSCIMENTO, IN VIA TIRO A SEGNO – TRATTO COMPRESO TRA VIA ARCHIRAFI E PIAZZA TUMMINELLO – PER CONSENTIRE L’ ACCESSO ALLO STABILIMENTO DI AMG AL PERSONALE PREPOSTO.

L’INGRESSO E L’ USCITA DA VIA TIRO A SEGNO 5 DOVRANNO AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE DALLA PARTE A MONTE DELLA SEDE DELL’AZIENDA.

Durante le chiusure previste dalla Ordinanza n° 973 del 05 luglio 2017 SI AUTORIZZA IL TRANSITO DEI VEICOLI DEL PERSONALE in servizio per lo svolgimento del Festino, afferenti alle relative società AMAP, AMG, AMAT, RESET, RAP e COIME.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà, per particolari esigenze emergenti e non prevedibili, connessi alla viabilità e circolazione, ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed adottare i necessari accorgimenti anche in relazione al transito di categorie di pedoni, aventi diritto e non previste.

Sospensione della “ZTL diurna e notturna” dalle ore 8:00 del 14 luglio alle ore 6:00 del 16/07/2023, per consentire alla cittadinanza di partecipare alle celebrazioni civili e religiose in onore di Santa Rosalia.



Nel periodo compreso tra le ore 22:00 del 13 luglio e le ore 24:00 del 15 luglio 2023:

Sospensione della circolazione di tutti i monopattini e biciclette all'interno del perimetro del centro storico della città di Palermo. Le società di noleggio dovranno rimuovere i mezzi entro le medesime ore 22:00 del 13 luglio.



Sono esclusi i monopattini e biciclette dei privati che potranno transitare fino alle ore 18:00 orario presunto di partenza dei cortei attesi nei giorni 14 e 15 luglio 2022, gli utilizzatori di detti mezzi si faranno carico di non lasciare in sosta gli stessi lungo le strade interessate dallo svolgimento della manifestazione.



Dal 12 luglio 2023 e fino a cessata esigenza per gli eventi del 399° festino di Santa Rosalia 2023, Piazza Marina Lato ingresso Giardino Garibaldi lato dx rispetto al senso di marcia:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati del tratto interessato, per il posizionamento di un palco dalle dimensioni mt. 10,00 x mt.10,00.

15 luglio 2023 processione con partenza dalla Cattedrale:

Istituzione della chiusura al transito veicolare con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati e divieto di occupazione del suolo pubblico a vario titolo per consentire il passaggio della processione del seguente itinerario: Via Matteo Bonello, Via Vittorio Emanuele, Piazza Marina, Salita Partanna, Via Maqueda, Discesa dei Giovenchi, Piazza Sant’Onofrio, Via Panneria, Piazza Monte di Pietà, Via Judica, Via Gioiamia, Via Matteo Bonello.



Nell’ordinanza si sottolinea che il Comando della Polizia Municipale provvederà, per particolari esigenze emergenti e non prevedibili, connessi alla viabilità e circolazione, ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed adottare i necessari accorgimenti anche in relazione al transito di categorie di pedoni, aventi diritto e non previste.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!