40 anni fa venivano uccisi il giudice Terranova e il maresciallo Mancuso

40° anniversario dell'uccisione del magistrato Cesare Terranova e del maresciallo della polizia di Stato Lenin Mancuso, assassinati da Cosa nostra a Palermo.

“Per noi ogni anno è importante, ovviamente i 40 anni dall’uccisione di Lenin Mancuso e il giudice Terranova hanno una valenza diversa, la memoria nonostante siano passati tanti anni, rimane assolutamente intatta”. Lo ha detto il questore di Palermo, Renato Cortese, in occasione del 40° anniversario dell’uccisione del magistrato e parlamentare indipendente del Pci Cesare Terranova e del maresciallo della polizia di Stato Lenin Mancuso, suo collaboratore, assassinati da Cosa nostra a Palermo il 25 settembre 1979.

“Siamo qui, dopo 40 anni, a ricordare figure straordinarie che hanno sacrificato la loro vita per il contrasto alla mafia, in anni in cui era veramente difficile solamente parlare di mafia. Oggi siamo qui in via De Amicis con i ragazzi e le scuole per ribadire il nostro impegno contro la mafia”.

Sotto la lapide in via De Amicis è stata deposta una corona di alloro. Oltre ai famigliari del giudice Terranova e del maresciallo Mancuso, erano presenti anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il prefetto Antonella De Miro. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco, Giuseppe De Monte, la giunta e una delegazione di abitanti del comune di Rota Greca (Cosenza) dov'era nato Mancuso.

