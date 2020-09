Solidarietà

400 mila euro alla Sicilia da Fondazione Terzo Pilastro per le famiglie in difficoltà a causa del Covid-19

Una donazione di 400 mila euro complessivi per i comuni di Palermo, Agrigento, Enna e Trapani per il sostegno a persone e famiglie in difficoltà a causa del Covid-19.

Una donazione di 400 mila euro complessivi per i comuni di Palermo, Agrigento, Enna e Trapani per il sostegno a persone e famiglie in difficoltà a causa del Covid-19. Li ha stanziati la Fondazione Terzo Pilastro Internazionale che opera in diversi campi assistenziali e di promozione socio-culturale in Italia e all'estero nel bacino del Mediterraneo.

«La Fondazione, su mio preciso impulso e di concerto con le istituzioni locali, con questa iniziativa ha voluto garantire un sostegno primario per la casa a singoli e famiglie in difficoltà, nell’auspicio di poter in parte mitigare gli effetti devastanti che l’emergenza economica, conseguente alla crisi sanitaria, sta avendo sulla nostra società. Un atto doveroso da parte di quel privato sociale, da sempre attento alle esigenze della povera gente, che la Fondazione fattivamente rappresenta», ha dichiarato il Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale Prof. Emmanuele Emanuele.

A Palermo, le somme saranno gestite dall'Assessorato alla cittadinanza solidale, che li destinerà alle attività di supporto alle persone fragili organizzate con la Caritas e con altri enti del privato sociale e del volontariato. Il Sindaco Leoluca Orlando ha affermato che "ancora una volta si conferma l'amore del prof. Emanuele per la sua città natale, di cui è Ambasciatore delle CulturE, nella condivisione di un “nuovo umanesimo” rispettoso della dimensione comunitaria e della dignità della persona, di ogni persona a partire dalle fasce più deboli."

