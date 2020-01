41 anni fa la Mafia uccideva Filadelfio Aparo, Orlando: ''Non smettere di cercare verità e giustizia''

vittima di mafia

41 anni fa la Mafia uccideva Filadelfio Aparo, Orlando: ''Non smettere di cercare veritą e giustizia''

''Non smettere di cercare veritą e giustizia'', lo ha dichiarato Leoluca Orlando in occasione dell'anniversario della morte dell'agente di Polizia.

Pubblicata il: 11/01/2020

"La morte di Filadelfio Aparo non può restare impunita. Anche ad oltre 40 anni dal suo assassinio non possiamo e non dobbiamo smettere di cercare e chiedere verità e giustizia.

E non possiamo farlo perché lo dobbiamo, lo Stato lo deve alla sua famiglia e ai suoi colleghi che ne hanno preso il testimone nella caccia ai latitanti, per liberare Palermo e la Sicilia."

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando in occasione dell'anniversario della morte dell'agente di Polizia ucciso l'11 gennaio del 1979, componente della squadra "Catturandi" della Questura di Palermo.

