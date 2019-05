Giornata dell'Infermiere

41^ Giornata internazionale dell'Infermiere: controlli gratis

L'iniziativa, che ha messo in azione circa 700 studenti del corso che si sono alternati in alcune attività di prevenzione ed educazione alla salute.

In occasione della 41ª Giornata internazionale dell'Infermiere, l'Ordine delle professioni Infermieristiche della Provincia di Palermo e il Corso di Laurea in Infermieristica, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con l’Associazione studentesca “Vivere Medicina” ha organizzato, in via Libertà, un evento che ha come scopo la conoscenza della figura dell'Infermiere da parte dei cittadini.

L’iniziativa, che ha messo in azione circa 700 studenti del corso che si sono alternati in alcune attività di prevenzione ed educazione alla salute, è stata presieduta dalla professoressa Stefania Grimaudo, Coordinatrice del Corso di Laurea in Infermieristica, e coordinata dai professori Vincenzo Gargano, Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Palermo, Giuseppe D’Anna, Direttore della Didattica Professionalizzante del Corso di Laurea, Antonino Di Benedetto, Presidente dell’Associazione Studentesca “Vivere Medicina”, Antonio Terranova, Rappresentante degli Studenti al Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia e al Consiglio del Corso di Studi in Infermieristica, e Alessio Lo Cascio, Ambra Noemi Allegra, Rappresentanti degli Studenti al Consiglio del Corso di Studi in Infermieristica.

In Italia questa figura professionale sta acquistando sempre più valore, anche perché gli infermieri sono oggi laureati e abilitati e sono dei professionisti a tutti gli effetti che accompagnano il paziente prima, durante e dopo la malattia. Inoltre, nel mondo del lavoro hanno ottimi piazzamenti anche a livello nazionale e internazionale. Quindi, l’obiettivo di questa giornata è far conoscere alla gente il ruolo che oggi ha l’infermiere, una professione che ha subito notevoli cambiamenti.

“Oggi i nostri ragazzi hanno dimostrato professionalità a tutti quegli utenti che si sono accostati a loro per fare prevenzione: dalla misurazione dei parametri vitali e della glicemia, - dice Vincenzo Gargano - passando attraverso un’indagine statistica sulla consapevolezza del ruolo degli infermieri, non più relegati solo negli ospedali, ma figure professionali sempre accanto ai cittadini”.

Nella giornata internazionale dell’infermiere ricorre la nascita di Florence Nightingale (12 maggio 1820 – 13 agosto 1910), infermiera britannica considerata fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna, in quanto fu la prima ad applicare il metodo scientifico attraverso l'utilizzo della statistica, grande donna nella storia della medicina, nota come “La signora con la lanterna”. Fondamentale fu il suo ruolo nel riconoscere le carenze dell’infermieristica facendosi così promotrice del miglioramento delle cure mediche negli ambulatori e negli ospedali, soprattutto da campo.

È infatti durante la guerra di Crimea che Florence si rende conto di come le condizioni igieniche, la disorganizzazione e il sovraffollamento fossero gli elementi principali da contrastare per diminuire la mortalità negli ospedali da campo. La sua teoria di assistenza è pertanto incentrata sui fattori ambientali, fondamentali nello sviluppo dell malattia. Cinque sono i requisiti che identificò per un ambiente salubre: aria pulita, acqua pura, sistema fognario efficiente, pulizia e luce.

“Il 12 maggio è così diventata l’occasione per far sì che la professione infermieristica “parli un po’ di sé” – spiega Antonio Terranova - infatti, grande è stata la partecipazione dei cittadini che si sono sottoposti a screening dell’ipertensione e del diabete, e quest’anno con una novità: è stata introdotta una gara di RCP Challenge, ovvero tramite una gara si è simulato il massaggio cardiaco sui manichini proprio per promuovere l’importanza di questa tecnica che in molti casi può salvare tante vite. Se chi è testimone di un arresto cardiaco cominciasse il massaggio cardiaco prima dell’arrivo dell’ambulanza, la percentuale di sopravvivenza raddoppierebbe, o addirittura triplicherebbe. È necessaria una maggiore sensibilizzazione pubblica”.

