45 anni fa l'omicidio di Peppino Impastato, Lagalla: ''Simbolo di ribellione e lotta contro la mafia''

''Ha portato avanti una rivoluzione culturale, parlando apertamente di mafia in un territorio in cui c’era paura anche solo a nominarla'', ha sottolineato il sindaco Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2023 - 11:07:17 Letto 719 volte

«A 45 anni dalla sua scomparsa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato continua a rappresentare un simbolo e un esempio di ribellione e lotta ai condizionamenti della mafia. Ha portato avanti una rivoluzione culturale, parlando apertamente di mafia in un territorio in cui c’era paura anche solo a nominarla. Il mio pensiero oggi va a Peppino Impastato e ai suoi familiari che, dopo la sua uccisione, non si sono mai stancati di lottare per trovare la verità su quell’agguato mafioso di 45 anni fa».



Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

