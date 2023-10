Settimana velica del Mediterraneo

59ª Settimana velica del Mediterraneo, modifica della viabilità e della sosta in viale Regina Elena

Regolamentazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta per la 59ª Settimana velica del Mediterraneo in programma nei giorni 4-5 e 11-12 novembre.

L’Ufficio Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico di massa ha emesso l’ordinanza n.1438, con la quale si dispone la regolamentazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta in un tratto di viale Regina Elena, in occasione della 59ª Settimana velica del Mediterraneo in programma nei giorni 4-5 e 11-12 novembre 2023.



Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 6.00 del 3 novembre alle ore 24.00 del 6 novembre e dalle ore 6.00 del 10 novembre alle ore 24.00 del 13 novembre.

Fonte: Comune di Palermo

