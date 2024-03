8 marzo

8 marzo, alla Cgil giornata di inclusione, condivisione e riflessione con le donne delle comunità migranti e la consulta delle culture

''Un'iniziativa per fare il punto sul vissuto e sulle esigenze delle donne migranti, che sono coloro che patiscono le maggiori difficoltà ad organizzare la loro vita e quella delle loro famiglie'', dichiarano la segretaria Cgil Palermo con delega alle Politiche di genere Bijou Nzirirane e la responsabile del coordinamento donne Cgil Palermo Enza Pisa.

Giornata di inclusione, condivisione e riflessione con le donne delle comunità migranti di Palermo domani ore 10.30 alla Cgil Palermo per la giornata internazionale dei diritti delle donne dell’8 marzo.

“The right to have right”, il diritto di avere diritto: all’iniziativa della Cgil Palermo e del coordinamento donne del sindacato, nel salone della Camera del lavoro, in via Meli,5, parteciperanno la Consulta delle Culture, le donne dell’associazione Benin City, le comunità di donne migranti di Palermo, le donne dell’associazione ivoriani in Sicilia (Unis).

“Un’iniziativa per fare il punto sul vissuto e sulle esigenze delle donne migranti, che sono coloro che patiscono le maggiori difficoltà ad organizzare la loro vita e quella delle loro famiglie – dichiarano la segretaria Cgil Palermo con delega alle Politiche di genere Bijou Nzirirane e la responsabile del coordinamento donne Cgil Palermo Enza Pisa - Sono tanti i diritti costantemente a rischio: da anni lavoriamo con le associazioni per migliorare le condizioni della donna, ancora oggi vittime di numerose disparità nella società”.

“Condivideremo questa giornata di riflessione sui diritti – aggiungono Pisa e Nzirirane – per rilanciare insieme con le comunità di donne migranti e con la consulta della cultura i progetti da portare avanti, chiedendo un maggiore dialogo costruttivo con le istituzioni, per accrescere la consapevolezza sui bisogni e costruendo insieme risposte e azioni che rafforzino l’empowerment femminile, sia nella sfera individuale che collettiva. La commissione per le pari opportunità del Comune, già esistente, dovrebbe tenere conto anche della lotta dei diritti delle donne migranti attraverso l’accesso ai servizi essenziali come gli asili nido, i dopo scuola, la presenza di mediatori culturali nei diversi consultori e servizi che riguardano la comunità”.

