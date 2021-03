centro storico

90 milioni per il centro storico di Palermo, Varrica: ''Presto tavolo tecnico con Comune, Ministero e Invitalia''

I fondi per Palermo rischiavano uno stop, ma l'iter per i 90 milioni destinati al centro storico è stato portato comunque avanti grazie all'impegno del M5S.

Con la crisi di governo i fondi per Palermo rischiavano uno stop, ma l’iter per i 90 milioni destinati al centro storico è stato portato comunque avanti grazie all’impegno e alla preziosa azione della sottosegretaria Laura Orrico del Movimento 5 Stelle, col supporto del deputato nazionale Adriano Varrica.

“Abbiamo scongiurato lo stop per i 90 milioni di fondi per il centro storico di Palermo - dichiara Varrica - riuscendo a siglare con il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) al fine di sbloccare queste risorse anche in piena crisi di governo, grazie all’impegno e alla preziosa azione della sottosegretaria Laura Orrico del Movimento 5 Stelle”.

“Questi fondi sono importantissimi per il capoluogo siciliano e non c’è un istante da perdere, per cui - afferma il deputato palermitano - a seguito di interlocuzioni con Invitalia, ho chiesto che nelle prossime settimane venga convocato un primo incontro con Comune di Palermo, Ministero e Regione Siciliana per concordare le modalità di raccordo tra i vari enti per la realizzazione del programma che vedrà Invitalia come soggetto attuatore”.

“Per quel che mi riguarda, la sigla del CIS è solo un primo passaggio di un percorso che intendo supportare e monitorare passo dopo passo fino alla sua realizzazione. L'avvio del tavolo operativo tra i vari enti, che mi è stato confermato, va in questa direzione”.

