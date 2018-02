Educarnival

Palermo, Presentata al Conca d’oro la IV edizione di Educarnival

Grazie a Educarnival, al centro commerciale Conca d'oro migliaia di studenti ribadiscono la vocazione multiculturale di Palermo Capitale della cultura italiana 2018

02/02/2018

Al centro commerciale Conca d’oro di via Lanza di Scalea, il Carnevale, festa comunemente associata allo scherzo più sfrenato, alla frivolezza e ai travestimenti, diviene per una volta spunto formativo. E questo grazie a Educarnival, manifestazione giunta alla sua IV edizione che porta la firma del Provveditorato agli studi di Palermo e del Cral Istruzione, con la collaborazione di Show Time rappresentata da Giovanni Aglieri. Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado del Capoluogo siciliano, dai piccolissimi delle scuole elementari sino agli alunni più grandi degli istituti superiori, hanno invaso i corridoi e le sale della struttura, allietando la vista dei presenti con i loro vivaci tessuti drappeggiati, gli accessori fantasiosi e i visi dipinti. “Sono molto contento come palermitano e come rappresentante delle scuole – ha spiegato Marco Anello, Provveditore agli Studi di Palermo –. Come palermitano sono contento perché la nostra città merita questi e altri progetti così importanti, sono felice come Provveditore perché gli studenti hanno realizzato dei lavori eccezionali. Palermo è capitale della cultura ed Educarnival è cultura. La scuola palermitana può essere fiera di sé e sono orgoglioso di esserne alla guida. Un grazie di cuore alla Direzione del centro commerciale Conca D’Oro con la quale abbiamo avviato una virtuosa collaborazione tra il mondo pubblico e il settore privato”.

Sulla scia delle lusinghiere parole spese dal premier Gentiloni , in occasione della cerimonia ufficiale di apertura di Palermo Capitale della cultura 2018, Educarnival ribadisce la vocazione della città, naturale culla del Mediterraneo per cultura, storia tradizioni oltre che per l’ideale posizione geografica; tema conduttore dell’edizione 2018 è infatti “Arte, sapori e immagini del Mediterraneo”. Il Mediterraneo visto come culla di diversi popoli dove “diversità” fa rima con “cultura” e la “cultura” non può prescindere “dall’accoglienza”.

Protagoniste circa 70 scuole di ogni ordine e grado provenienti da Palermo e provincia per un totale di 5.000, tra studenti e docenti, che si contenderanno diversi premi. Le maschere e i costumi di Carnevale, realizzati dagli studenti, rimarranno esposti all’interno dei negozi del Conca D’Oro e potranno essere votati attraverso un innovativo sistema di valutazione con il cellulare: basterà fotografare lo speciale codice che accompagna ogni singola creazione per stilare una classifica della “maschera più bella” ed avere la possibilità di aggiudicarsi premi immediati.

