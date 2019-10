Mico Geraci

A 21 anni dalla sua morte, Orlando ricorda Mico Geraci

Orlando: ''Ricordarlo è importante per proseguire nella battaglia per l'affermazione dei diritti''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/10/2019 - 13:07:59 Letto 381 volte

"Ancora una volta vogliamo rinnovare la memoria di Mico Geraci, uno dei tanti sindacalisti che persero la vita per affermare i diritti dei lavoratori e la legalità di un territorio dove la mafia si mescolava con politica, affari e perversione, anche istituzionale. La mafia lo uccideva ventuno anni fa e ancora attendiamo di conoscere i nomi dei sicari dell'agguato. Ricordarlo è importante non solo per la memoria, fondamentale per l'identità di una comunità, ma per proseguire nella battaglia per l'affermazione dei diritti".



Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando per ricordare Mico Geraci, il sindacalista della Uil barbaramente ucciso sotto casa dalla mafia l’8 ottobre 1998 a Caccamo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!