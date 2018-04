Televisione

A ''Buono a Sapersi'' con Elisa Isoardi, Palermo e il Capo protagonisti: carne d'agnello e... Stigghiola

Nutritiva, salutare e gustosa in ogni sfumatura: la carne d'agnello sarà protagonista della puntata di domani, alle 11,05 su Rai Uno. Diretta dal mercato storico del Capo, con Umberto Salamone

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/04/2018 - 13:36:37 Letto 1890 volte

Palermo e il mercato storico del Capo saranno ospiti del programma Buono a Sapersi condotto da Elisa Isoardi, in onda domani martedì 24 aprile alle 11,05 su Rai Uno. Protagonista della puntata sarà la carne d’agnello, cara vecchia conoscenza del popolo palermitano, importantissima nell’alimentazione a tutte le età e particolarmente indicata nella prevenzione della pericardite (l’infiammazione della membrana che riveste il cuore).

E quale miglior declinazione palermitana della carne d’agnello se non la stigghiola? In diretta dal mercato del Capo di Palermo, l’inviato siciliano Umberto Salamone racconterà i segreti di questo eterno e iconico piatto a base di budella d’agnello cotte alla brace, e darà l’occasione alla città e ad uno dei suoi luoghi più caratteristici di risaltare nel panorama culinario popolare italiano. A fare il paio con Salamone sarà “Mr. Prezzo” Claudio Guerrini, in collegamento dai banchi del famoso mercato Testaccio di Roma.

Nella puntata verranno analizzati gli aspetti benefici della carne d’agnello, spiegando ai telespettatori il perché dell’importanza cruciale di questo alimento per la nostra salute. Serena Capurso, nutrizionista, metterà in rilievo le proprietà nutritive della carne d’agnello con particolare riferimento alle diete e all’alimentazione degli anziani; interverrà anche il professor Francesco Prati, direttore di cardiologia all’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, che motiverà come il magnesio presente nella carne di agnello possa essere d’aiuto nella prevenzione della pericardite.

Ma il tema verrà affrontato anche da un altro punto di vista, quello dei piaceri del palato: Francesco Norcini, esperto di carni, descriverà i diversi tagli della carne di agnello e i modi migliori per cucinarli; Andrea Ugo, maestro di cucina, mostrerà invece come marinarla; gli farà eco la collega Anna Maria Palma, che proporrà una tipica ricetta abruzzese: “agnello, cacio e ovo”.

Non perdete l’appuntamento con un’icona della storia culinaria e popolare palermitana, Elisa Isoardi e il mercato del Capo vi aspettano domani martedì 24 aprile alle 11,05 su Rai Uno.

