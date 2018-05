Fotomodella dell'anno Academy

A caccia della Fotomodella dell'anno Academy 2018, sabato a Palermo la seconda tappa

Cercasi Fotomodella dall'anno Academy 2018.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/05/2018 - 17:12:45 Letto 339 volte

Cercasi Fotomodella dall’anno Academy 2018. Sabato 12 maggio, a partire dalle 21 alle Officine baronali di Palermo (via Villa Rosato, 2), si terrà la seconda tappa siciliana del concorso nazionale, organizzato da Ettore Napoli.

Fra le miss in gara negli anni passati, alcuni nomi illustri dello spettacolo italiano: da Michelle Hunziker a Samantha De Grenet, da Adriana Volpe a Caterina Balivo, passando per Francesca Rettondini, Hoara Borselli o Costanza Caracciolo. In campo per la seconda tappa siciliana scenderanno ragazze di età compresa fra i 14 ed i 23 anni. La prima classificata accederà alla finale provinciale, affiancando la 16enne Giulia Di Leo, vincitrice della prima tappa.

Prima della finalissima di Roma (a settembre), sono previste altre tappe siciliane sull’isola di Favignana, all’Hotel Florio il 26 maggio, alla Fiera del Mediterraneo e in piazza Pretoria a Palermo, e ancora a Trapani e Ragusa.

