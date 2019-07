rifiuti

A Ganci si realizzerà un nuovo centro comunale di raccolta rifiuti

Aggiudicata a Gangi la gara per la costruzione del centro comunale di raccolta dei rifiuti (CCR) di contrada ''Pascovaglio''.

Aggiudicata a Gangi la gara per la costruzione del centro comunale di raccolta dei rifiuti (CCR) di contrada “Pascovaglio” ( accanto all’isola ecologica esistente ). A realizzare i lavori, per 612 mila euro, sarà l’impresa Tecno Costruzioni srl di Gangi.

Il CCR consentirà di migliorare la gestione della raccolta e offrirà un servizio in più ai cittadini che potranno conferire, differenziando i rifiuti, tutti i giorni della settimana.

Un’altra buona notizia per l’amministrazione Migliazzo arriva dalla percentuale della raccolta differenziata che nel mese di giugno è arrivata al 58 per cento, questo grazie anche all’ordinanza sindacale che ne regolamenta il conferimento nei cassonetti diffusi nel territorio comunale.

In una nota il sindaco Francesco Migliazzo dice: “Grazie alla professionalità del nostro ufficio tecnico, è stato velocizzato l’iter per la realizzazione del CCR, una corsa contro il tempo, quella degli uffici comunale, al fine di garantire che i lavori siano rendicontati entro il 31 dicembre, l’opera ci consentirà di migliorare notevolmente il sistema di gestione dei rifiuti. Sono stati – chiosa il primo cittadino - giorni intensi, abbiamo lavorato alacremente per accelerare la realizzazione di opere importanti per la nostra comunità quali le due importanti arterie di collegamento Gangi-San Mauro e Gangi-Castel di Lucio, due tratte che collegano il nostro Comune con il territorio nebroideo. Presto – conclude Migliazzo - si procederà anche ad un intervento già programmato, dalla protezione civile regionale, per la pulizia del Torrente Gangi".

