stagione balneare 2018

A Mondello 100 cabine in meno, novità in spiaggia

La società racconterà i nuovi progetti per la stagione balneare 2018 che si aprirà il 1 maggio con una giornata a ingresso gratuito.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/04/2018 - 14:15:55 Letto 469 volte

Ci saranno circa cento cabine in meno nella spiaggia di Mondello, quest’anno. Prevista la possibilità di prenotare la propria postazione comodamente da casa on line e un nuovo lido giornaliero.

Sono alcune delle novità che verranno presentate durante una conferenza stampa giovedì prossimo, alle 10.30 al Mondello Palace Hotel, dalla Italo Belga.

La società racconterà i nuovi progetti per la stagione balneare 2018 che si aprirà il 1 maggio con una giornata a ingresso gratuito. Tante le attività in programma per il tempo libero e tra le novità anche due campi fissi per fare sport davanti lo stabilimento non solo d’estate

